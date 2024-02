ProSieben plant neue Formate mit Klum und Zervakis

TV-News

Der neue Senderchef Hannes Hiller hat in einem Interview Einblicke in die Planungen seines Senders gegeben. Neben einem Format mit Heidi Klum soll auch die Informationsschiene weiter bedient werden. Dafür bekommt Linda Zervakis eine neue Sendung.

Am 20. Dezember lief das ProSieben-Journalzum letzten Mal. Nach über zwei Jahren mit teils katastrophalen Quoten zog der Unterföhringer Sender einen Schlussstrich. Während Matthias Opdenhövel weiterhin auf den Bildschirmen zu sehen war – etwa bei der Bundesliga-Übertragung in Sat.1 – und in neuen Formaten beim Schwestersender angekündigt wurde, war es um seine Co-Moderatorin Linda Zervakis still geworden.Nun hat der neue ProSieben-Chef Hannes Hiller in einem Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘ durchblicken lassen, dass man auch weiterhin mit der einstigen «Tagesschau»-Sprecherin plant. Angesprochen auf Informationssendungen bei ProSieben sagte Hiller, dass man „auch mit Linda Zervakis zukünftige Informationssendungen“ plane, blieb dabei aber höchst unkonkret. Einzig auf die Form ging Hiller ein. „Wir wollen diese Themen nicht im Randbereich verstecken, sondern ganz bewusst in die Primetime heben, wie wir das in der Vergangenheit auch bei den 15 Minuten live von Joko und Klaas gewagt haben, über die die beiden ja völlig frei verfügen können“, so der Senderchef.Auf ProSieben sollen Informations-Inhalte künftig, so Hiller weiter, in „großen Themenabenden“ behandelt werden, um sich Themen „vollumfänglich und über mehrere Stunden hinweg“ zu widmen. Neben Linda Zervakis sollen dabei auch Jenke von Wilmsdorff und Thilo Mischke weiterhin eine Rolle spielen. In der zweiten Jahreshälfte möchte man die US-Wahl in den Fokus stellen. „Wie ticken die Wählerinnen und Wähler in Amerika? Welche Konsequenzen hat deren Wahlverhalten auf Europa und auf uns in Deutschland? Das werden wir an einem großen Abend beleuchten“, erläuterte Hiller.Abseits der Info-Schiene steckt Hiller derzeit auch in Planungen für ein neues Format mit Heidi Klum. Das erfolgreiche Supermodel kehrt am morgigen Donnerstag, 15. Februar, für die 19. Staffel vonauf die ProSieben-Bildschirme zurück. „Erst letzte Woche war ich bei Heidi in L.A., weil wir intensiv an einer neuen Show mit ihr für 2025 arbeiten. Wir glauben, dass die Zuschauer Lust haben, mehr Heidi Klum auf ProSieben zu erleben“, so Hiller. Wie das Konzept der Sendung konkret aussehen soll, ließ er aber offen. Zuletzt war Klum abseits von «GNTM» in «Queen of Drags» zu sehen. Der Drag-Queen-Wettbewerb hatte vor fünf Jahren zwar keine berauschenden Quoten, eine zweite Staffel wurde einst aber angekündigt. Zur Produktion und Ausstrahlung kam es allerdings nie.