Quotencheck

15 Folgen der Show liefen im vergangenen Jahr im Ersten, Quotenmeter wirft auch einen Blick auf die vier neuen Geschichten, die im Januar und Februar liefen.

Die aktuelle Staffel von «Nuhr im Ersten» ist zwar schon vorbei, aber Dieter Nuhr kehrt bereits am Donnerstag, den 7. März 2024, um 22.50 Uhr zurück. In dieser Ausgabe des Quotenchecks schaut Quotenmeter auf die vergangenen vier Folgen, die im Januar und Februar 2024 ausgestrahlt wurden. Die vier neuen Folgen starteten am Donnerstag, den 11. Januar 2024.Bei der Premiere des neuen Zyklus begrüßte Dieter Nuhr Lisa Eckhart, Ingo Appelt, Matthias Deutschmann und Christian Schulte-Loh. 1,94 Millionen Menschen ab drei Jahren blieben wach, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 13,2 Prozent. Obwohl nur 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige anwesend waren, belief sich der Marktanteil auf überdurchschnittliche 8,7 Prozent.Die zweite Ausgabe war auf den 18. Januar terminiert, doch aufgrund der „Correctiv“-Berichterstattung zog Das Erste die Dokumentation «Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten» vor. Die Mediatheken-Ausstrahlung blieb unverändert, aber die Folge mit Alfred Dorfer, Michael Mittermeier, Andreas Rebers und Torsten Sträter war am späten Samstagabend ein Hit. Um 22.30 Uhr erreichte Nuhrs Sendung 2,88 Millionen Zuschauer und holte einen Marktanteil von 13,8 Prozent. Beim jungen Publikum waren 0,59 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich auf 11,9 Prozent.Am Donnerstag, den 25. Januar 2024, lief nicht ganz so gut. Die Sendung mit Frank Lüdecke, Olaf Schubert, Barbara Ruscher und Helene Bockhorst war mit 1,79 Millionen Zuschauern ordentlich, der Marktanteil lag mit 11,5 Prozent allerdings leicht unter dem Senderschnitt. Nur 0,16 Millionen junge Fans waren dabei, sodass man mit 4,4 Prozent floppte.Seine Gäste bezeichnete Dieter Nuhr am Donnerstag, den 1. Februar 2024, als „biologische Freilandhaltung“ und meinte damit Simone Solga, Alfred Dorfler, Lisa Eckhart und Florian Schroeder. 1,55 Millionen Zuschauer sahen den Abschluss der neuen Runde, der Marktanteil war mit zehn Prozent noch zweistellig. Unter den jungen Menschen waren nun 0,18 Millionen, sodass man auf einen Marktanteil von fünf Prozent kam.Die aktuelle Runde verzeichnete im Durchschnitt 2,04 Millionen Zuschauer und holte 12,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,30 Millionen und 7,5 Prozent dabei. Vor einem Jahr verzeichneten die vier Folgen 1,93 Millionen und 12,8 Prozent. Es wurden damals 0,26 Millionen junge Menschen gemessen, der Marktanteil war mit 7,8 Prozent leicht höher. Im gesamten vergangenen Jahr wollten sich 1,91 Millionen Menschen ab drei Jahren «Nuhr im Ersten» nicht entgehen lassen, die Sendung aus Berlin kam auf 13,3 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,25 Millionen, das bedeutete 7,9 Prozent.