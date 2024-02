CW bekommt einen Sportchef

US-Fernsehen

Jason Wormser war zuletzt auch bei den Sportsendern von FOX.

The CW Network gab bekannt, dass der mit dem Emmy-Award ausgezeichnete Sportmanager Jason Wormser zum Senior Vice President von CW Sports ernannt wurde. In dieser neu geschaffenen Position wird Wormser alle Produktionsaspekte des Sportportfolios von The CW beaufsichtigen, einschließlich Live-Events wie LIV Golf, ACC College Football, Männer- und Frauenbasketball und die kommende NASCAR Xfinity Series im Jahr 2025."Als Berater des Senders seit dem Start von CW Sports vor einem Jahr war Jason eine unschätzbare Bereicherung, und wir freuen uns sehr, dass wir ihn in Vollzeit einstellen können, während wir unser Sportangebot weiter ausbauen", sagte Brad Schwartz, President of Entertainment, The CW Network. "Jasons Leidenschaft und Erfahrung bei der Produktion von Tausenden von Stunden Live-Sport sind unübertroffen, ebenso wie sein Engagement, mit dem er sicherstellt, dass die CW-Sportprogramme den Fans das ultimative Erlebnis bieten. Jason hat ein ausgeprägtes Verständnis für die Produktionselemente, die notwendig sind, um eine fesselnde Sendung zu kreieren, die jeden Blickwinkel auf jeden spannenden Moment zeigt."Der erfahrene Manager mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Fernsehbranche war zuletzt als Vice President of Production, Soccer, für FOX Soccer Channel, FOX und FS1 tätig. In dieser Funktion half Herr Wormser bei der Umgestaltung der gesamten Produktionsabteilung, wobei das Team über 800 Spiele und 2.500 Programmstunden pro Jahr produzierte. Er beaufsichtigte und beriet auch die Teams hinter den Kulissen, die für die Übertragung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2015 und der FIFA Männer-Weltmeisterschaft 2018 verantwortlich waren. Im Jahr 2010 war Wormser als ESPN Coordinating Producer für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 tätig und half bei der Produktion der bahnbrechenden Berichterstattung des Senders in Südafrika."Ich bin dankbar für die Möglichkeit, das Team von The CW und Nexstar bei diesem aufregenden Projekt im Bereich Live-Sportprogrammierung zu unterstützen", sagte Wormser. "In nur einem Jahr - mit der Unterzeichnung von Verträgen mit LIV Golf, ACC Football und Basketball, 'Inside the NFL' und NASCAR Xfinity Series - haben wir eine solide Grundlage geschaffen, um die Bekanntheit von The CW zu steigern und den angeschlossenen Sendern landesweit einen Mehrwert zu bieten. Gemeinsam mit unseren Partnern ist es unsere Aufgabe, den Zuschauern jedes Mal, wenn sie CW Sports einschalten, ein erstklassiges und unterhaltsames Erlebnis zu bieten."