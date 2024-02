«Sailer Moon»-Abend bei ProSieben Maxx

TV-News

Der Fernsehsender strahlt gleich drei Specials aus.

Im Herbst 2023 wiederholte RTLZWEI mit am Ende fürchterlichen Einschaltquoten die japanische Anime-Serie «Sailor Moon». Nun haben die Verantwortlichen von ProSieben Maxx bekannt gegeben, dass am Freitag, den 8. März 2024, drei Specials wiederholt werden. Los geht es um 20.15 Uhr mit. Ein Junge aus Mamorus Vergangenheit taucht plötzlich wieder auf und möchte die Freundschaft der beiden neu aufleben lassen. Doch bei Fiore handelt es sich um einen Alien, der mittlerweile von einer parasitären Pflanze kontrolliert wird. Diese bringt er auf die Erde, um deren Energiereserven anzuzapfen. Bunny und ihre Freundinnen müssen zusammenarbeiten, um die Zerstörung des Planeten zu verhindern.Ab 21.20 Uhr kommt der aus dem Jahr 1994 stammende Spielfilm. Die Schneeprinzessin Kaguya landet auf der Erde, um den gesamten Planeten einzufrieren. Doch bei ihrer Ankunft aus dem All verliert sie ein Stück ihres Kometen, so dass sie ihren Plan nicht in die Tat umsetzen kann. Ihre Gefolgsleute begeben sich auf die Suche nach dem Kristall, der sich bereits in den Händen des Astronomen Kakeru befindet.Der im Jahr 1995 produzierte Filmläuft von 22.30 bis 23.40 Uhr. Königin Badianu will alle Kinder der Erde gefangen nehmen, um deren Energien für ihr Schwarzes Traumloch anzuzapfen und damit den Planeten zu zerstören. Chibiusa trifft eines nachts auf einen der Kinderfänger, freundet sich jedoch mit ihm an. Dennoch wird das Mädchen von einem Untertanen der Königin entführt und zu deren Schloss gebracht. Die Sailor-Kriegerinnen müssen den Kampf mit der dunklen Herrscherin aufnehmen, um ihre Freundin zu retten.