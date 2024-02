Meryl Streep kehrt zu «Only Murders in the Building» zurück

US-Fernsehen

Die Serie mit Steve Martin wird auch mit in der vierten Runde mit der Oscar-Gewinnerin besetzt.

Die bekannte und preisgekrönte Schauspielerin Meryl Streep setzt ihr Engagement für die Hulu-Seriefort. Seit der dritten Staffel spielt sie die Rolle der Lorette Durkin. Sie verkörpert die Hauptrolle in Olivers (Martin Shorts) Broadway-Show, in der die beiden eine romantische Beziehung eingehen.Neben Streep ist Molly Shannon als "mächtige Geschäftsfrau aus Los Angeles" neu in der Serie. Martin, Hoffman, Short und Gomez sind zusammen mit Dan Fogelman und Jess Rosenthal die ausführenden Produzenten der Serie. Das Studio ist 20th Television.Bei einem Vorsprechen für Olivers Kriminalstück "Todesröcheln" verblüfft ihn die junge Schauspielerin Loretta Durkin mit ihrer Leistung. Vier Monate später, bei den Proben zum Stück, treffen die Schauspieler und die Crew, darunter Howard als Olivers Assistent, Charles in einer Nebenrolle und Ben Glenroy in der Hauptrolle, zum ersten Mal aufeinander. Da Loretta ihren Text nicht überzeugend vortragen kann, drängt Ben Oliver, sie zu feuern, doch Oliver ist von Lorettas Talent überzeugt. In der Gegenwart wird Ben von den Behörden für tot erklärt, nachdem er auf der Bühne zusammengebrochen ist. Auf der geplanten After-Party des Stücks stellt Mabel Oliver gegenüber die Theorie auf, dass Ben vergiftet wurde und schlägt einen neuen Podcast vor. Ein wiederbelebter Ben erscheint auf der Party und schreibt seinen klinischen Tod einer Lebensmittelvergiftung zu. Er entschuldigt sich bei allen Anwesenden für sein arrogantes Verhalten in den letzten Monaten, beleidigt aber Loretta erneut hinterhältig. Dann erzählt Mabel Charles und Oliver, dass ihre Tante ihre Wohnung verkauft hat und sie in einem Monat aus dem Arconia ausziehen wird. Als die beiden mit dem Aufzug fahren, stürzt plötzlich Bens Leiche vor ihnen in die Tiefe.