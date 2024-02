Neuere Programmplan von The CW

US-Fernsehen

Der Fernsehsender wird ab 1. April sein Programm umwerfen.

The CW Network hat die Termine für die Frühjahrs-Premieren neuer und wiederkehrender Serien bekannt gegeben, darunter neue Staffeln der Erfolgsserien «All American» und «Walker», die neue Dramaserie «Sight Unseen», die Doku-Serie «100 Days to Indy» sowie die neuen ungeschriebenen Serien «Love and Liars», «Patti Stanger: The Matchmaker», «Police 24/7» und «Hostage Rescue».Die von der Kritik gefeierte Sport-Dramaseriekehrt für eine sechste Staffel am Montag, 1. April zurück. Im Anschluss läuft ein spezieller Sneak Peek auf die Premiere der Dating-Wettbewerbsserievon The CW ausgestrahlt, einem Spinoff von «FBoy Island», bei dem drei alleinstehende Männer auf einer tropischen Insel herausfinden müssen, welche 24 Frauen für Liebe oder Geld dort sind. Die neue Reality-Show wird dann am Donnerstag, den 11. April um 21:00 zu seiner regulären Sendezeit ausgestrahlt.Die Hit-Seriemit Jared Padalecki in der Hauptrolle geht am Mittwoch, 3. April in die vierte Staffel. Die neueste Krimi-Dramaserie von The CW,feiert im Anschluss ihr mit Spannung erwartetes Debüt.Die Königin der Heiratsvermittlung kehrt ins Fernsehen zurück, um in der neuen Serieeiner neuen Gruppe von Klienten zu helfen, die verzweifelt nach Liebe suchen. Die Motorsport-Doku-Seriegeht am Freitag, den 26. April um 21:00 in die zweite Staffel mit rasanter Rennaction.Dienstags gibt es zwei actiongeladene Reality-Shows rund um die Strafverfolgung:vom ausführenden Produzenten von «Jersey Shore» feiert am Dienstag, 30. April Premiere, gefolgt von der spannenden Serie