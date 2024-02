«Der Online Killer» kommt

TV-News

Die Dokumentation aus Großbritannien dokumentiert eine Live-Hinrichtung.

Am Freitag, den 29. März 2024, strahlt RTL Crime die Dokumentationaus. Die von Will Francome im Jahr 2022 produzierte Dokumentation behandelt einen Mord, der live im Internet gestreamt wurde. Vor der Kamera stand Vinka Bokinni, die zum Attica-Gefängnis nach Großbritannien reiste, wo der Täter Brandon Clark seine lebenslange Haft verbüßte.Es wird angenommen, dass Clark und Devins sich im April 2019 auf Instagram kennengelernt haben, nachdem er begonnen hatte, ihr auf der Social-Media-Plattform zu folgen. Die Polizei beschrieb ihre Freundschaft als "persönlich intim", aber Freunde und Familie behaupteten etwas anderes.Am 13. Juli 2019 besuchten Devins, Clark und ein gemeinsamer Freund namens Alex einen Auftritt der kanadischen Sängerin Nicole Dollanganger in New York City. Nach der Show kehrten Clark und Devins nach Utica zurück. Die beiden gerieten in einen Streit, bei dem es wahrscheinlich um einen Kuss zwischen Devins und Alex ging. Schließlich begann Clark sie anzugreifen und schnitt ihr mit einem langen Messer, das er neben seinem Sitz versteckt hatte, den Hals auf.