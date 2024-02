«Germanys Next Topmodel» startet mit 2,04 Millionen Zuschauern

Quotennews

Bei den Umworbenen waren wieder fantastische Werte möglich. Die zweite Gina-Lisa-Folge lief schon unterdurchschnittlich.

Im Frühjahr 2021 erreichtenoch regelmäßig über zweieinhalb Millionen Fernsehzuschauer, im vergangenen Jahr lagen die Werte bei rund eineinhalb Millionen Zusehenden. Die Staffelpremiere verbuchte 2022 2,06 Millionen Zuschauer, vor knapp zwölf Monaten schalteten 1,73 Millionen Zuschauer ein. Der Auftakt der 19. Edition der Show brachte ProSieben 2,04 Millionen Zuschauer und führte zu einem Marktanteil von fantastischen 8,7 Prozent. In der Zielgruppe lief es mit 1,22 Millionen und 23,3 Prozent weiter sehr gut. Vergangenes Jahr schalteten 1,09 Millionen werberelevante Menschen den Auftakt ein, 2022 waren 1,46 Millionen.Zwischen 23.10 und 23.55 Uhr strahlte ProSieben die erste Folge vonaus. In der neuen Reality-Show will sich das Reality-Sternchen von ihrem Singleleben verabschieden und in den Hafen der Ehe einfahren. Der Auftakt lief nach der Heidi-Klum-Show passabel: 0,59 Millionen Zuschauer blieben bis kurz vor Mitternacht dran, der Marktanteil wurde auf 4,9 Prozent beziffert. In der Zielgruppe verbuchte die Show 0,29 Millionen und 10,4 Prozent.0,27 Millionen Nachtschwärmer blieben bis 00.30 Uhr dran. Die zweite Folge mit Gina-Lisa Lohfink, die einst bei «Germany’s Next Topmodel» ihre Anfänge machte, kam auf mittelmäßige 4,9 Prozent. Noch 0,13 Millionen Werberelevanten blieben wach, sodass ProSieben 6,9 Prozent Marktanteil markierte. Zwischen 00.30 und 02.55 Uhr wiederholte ProSieben die Topmodel-Suche, die noch einmal 0,09 Millionen Zuschauer und 2,4 Prozent anlockte. In der Zielgruppe waren 0,05 Millionen möglich, sodass man 4,9 Prozent Marktanteil einfuhr.