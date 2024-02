«Unsere Hundeschule» startet

TV-News

Die vier geplanten Episoden werden am Sonntag bei sixx ausgestrahlt.

Der Fernsehsender sixx hat sich die Rechte an der aus Großbritannien stammenden Fernsehshowgesichert, die im vergangenen Jahr beim Fernsehsender Channel 4 ausgestrahlt wurde. Die vier Geschichten von «The Dog Academy» laufen am 3. und 10. März jeweils von 18.15 bis 20.15 Uhr.In einer Schule in Großbritannien setzen sich erfahrene Hundetrainer mit den frechsten Hunden auseinander. Doch im Unterricht liegt der Fokus nicht nur auf den Tieren, sondern auch auf ihren Besitzern. Dabei gehen die Hundelehrer auf verschiedene Verhaltensprobleme ein und versuchen, diese mithilfe vieler Übungen, Tipps und Tricks zu beseitigen.Das Paar, Louise und Paul, kann mit dem aggressiven Verhalten ihres Cockapoos namens Bear nicht umgehen. Dieser Stress wirkt sich negativ auf ihre Ehe aus, weshalb die beiden auf die Hilfe der erfahrenen Trainer Victoria und Adam hoffen. Zudem wendet sich eine Familie mit ihrem 11-jährigen Chihuahua an die Hundeschule. Die kleine Gina greift gerne andere Hunde an und muss deshalb ständig in einer Sicherheitstasche herumgetragen werden.Bereits ab 13.30 Uhr präsentiert sixx ein echtes WAU-Programm: Zwischen 13.30 und 16.25 Uhr werden drei Episoden vonwiederholt, im Anschluss laufen zwei alte Geschichten von