Freiburg schießt für RTL ein kleines Tor

Quotennews

In der Nacht versuchte die Fernsehstation seine neue Reality-Show «Alone» an den Zuschauer zu bringen.

Am Donnerstag standen die Hinspiele der Finalrunden-Playoff auf dem Programm der UEFA Europa League 2023/2024. Bayer 04 Leverkusen hat sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert, weshalb RTL die Begegnung zwischen dem französischen RC Lens und dem SC Freiburg ausstrahlte. Die erste Halbzeit erreichte 1,81 Millionen Zuschauer und führte RTL zu 6,8 Prozent. Bei den jungen Leuten sicherte man sich 0,56 Millionen und ergatterte einen Marktanteil von mittelmäßigen 9,3 Prozent.RTL erreichte ab 22.00 Uhr 2,28 Millionen Zuschauer, die zweiten 45 Minuten führten zu 0:0 und einen Marktanteil von 11,2 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,53 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil belief sich auf leicht überdurchschnittliche 11,3 Prozent. Die Nachberichte und Highlights lockten mit Laura Papendick noch 0,89 Millionen Zuschauer an, bei den Umworbenen holte man schlechte 6,1 Prozent. Erneut machten die Vorberichte Probleme, die nur auf 7,1 und 7,0 Prozent in der Zielgruppe kamen.Zwischen 20.15 und 20.45 Uhr zockte Elton mit Sänger Sascha und «Punkt 12»-Moderatorin Katja Burkardt bei. Die siebte Folge sahen 1,35 Millionen Zuschauer und bescherte dem Sender 5,2 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen erzielte RTL 0,54 Millionen und 9,6 Prozent Marktanteil.Dassicherte sich 0,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und verbuchte 7,0 Prozent bei den 14- bi s49-Jährigen. Die neue Abenteuershow in der Wildnis debütierte zwischen 00.35 und 01.45 Uhr vor 0,16 Millionen Zuschauer.sicherte sich 0,08 Millionen Umworbene und fuhr schlechte 6,7 Prozent Marktanteil ein.