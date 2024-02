arte zeigt «Charité» am 4. April

TV-News

Die sechsteilige vierte Staffel wird an einem Abend ausgestrahlt. Damit nimmt man Das Erste die Free-TV-Premiere vorweg.

Ab Dienstag, 9. April 2024, strahlt Das Erste die vierte Staffel vonaus, die bereits ab dem 5. April in der ARD Mediathek verfügbar ist. Die UFA Fiction-Produktion ist aber auch schon einen Tag vorher zu sehen. Der deutsch-französische Kultursender arte zeigt die sechs neuen Geschichten am Donnerstag, 4. April, um 20.15 Uhr. Die in Berlin spielende Handlung wird bis 01.15 Uhr ausgestrahlt.Staffel von «Charité» wagt einen Sprung in die Zukunft. Neueste Technologien, Krebsimpfungen, Alzheimer-Früherkennung und Telemedizin gehören im Jahr 2049 zum Alltag der Ärztinnen und Ärzte an der Charité. Die Spitzenforscherin Maral Safadi arbeitet an einem Durchbruch in der Mikrobiomforschung, während eine umstrittene Gesundheitsreform die Gesellschaft und auch die Charité-Mitarbeiter spaltet: Gesundheits-Scores bilden die Grundlage für die medizinische Behandlung von Patientinnen und Patienten. Filmemacherin Esther Bialas entwirft meisterhaft eine fragile Utopie, in der Fortschritt und Effizienz die Menschlichkeit der Ärztinnen und Ärzte herausfordern.«Charité» ist eine Produktion der Ufa Fiction im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend, ARD Degeto, arte und MDR . Redakteure sind Johanna Kraus, Adrian Paul (beide MDR), Uta Cappel (arte) und Christoph Pellander (ARD Degeto). Henriette Lippold, Markus Brunnemann, Nico Hofmann (Ufa Fiction) und Benjamin Benedict sind die Produzenten. Chefdramaturg ist Thomas Laue, Dramaturg Timo Gößler (Ufa Fiction). Regie führt Esther Bialas.