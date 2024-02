«James Bond 007» statt Gastro

TV-News

Der Fernsehsender Kabel Eins wird neben ProSieben ebenfalls den Spion der britischen Majestät ausstrahlen.

Seit Jahren wiederholt Kabel Eins am Sonntagnachmittag «Mein Lokal, Dein Lokal». Am 25. Februar 2024 laufen dort vorerst die fünf letzten Folgen, ehe eine bekannte Programmmarke zu neuen Ufern aufbricht. Denn am Samstag, den 17. Februar 2024, setzt ProSieben auf die Klassikerund, die am Sonntag, den 3. März 2024 bei Kabel Eins wiederholt werden.«James Bond – 007 jagt Dr. No» wird zwischen 13.25 und 15.45 Uhr ausgestrahlt. Der Spielfilm aus dem Jahr 1962 wurde von Richard Maibaum, Johanna Harwood und Berkeley Mather verfasst, Terence Young schrieb die Hauptrolle. Sean Connery schlüpfte erstmals in die Rolle des Geheimagenten.Nach der «:newstime» läuft um 15.55 Uhr der zweite Spielfilm «James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau». Nach dem Erfolg von «Dr. No» gab United Artists grünes Licht für eine Fortsetzung und verdoppelte das den Produzenten zur Verfügung stehende Budget. Zusätzlich zu den Dreharbeiten in der Türkei wurden die Actionszenen in den Pinewood Studios, Buckinghamshire, und in Schottland gedreht. Die Produktion überschritt das Budget und den Zeitplan und wurde in aller Eile bis zum geplanten Erscheinungsdatum im Oktober 1963 fertiggestellt.