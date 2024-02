Primetime-Check

Punktete «Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland» bei Sat.1? Wie viele Menschen sahen «Blamieren oder Kassieren» bei RTL?

Das Erste lockte mitmit der Folge „Die toten Frauen von Brac“ 5,06 Millionen Zuschauer an, der Kriminalfilm holte 19,0 Prozent bei allen sowie 5,5 Prozent bei den jungen Menschen. Eine AfD--Dokumentation und dieschnappten sich 2,44 und 1,83 Millionen Zuschauer, das bedeutete 10,5 sowie 9,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum schnappte sich die blaue Eins 5,5 respektive 6,7 Prozent.Das ZDF stieg mitin den Ring, den 5,21 Millionen Zuschauer ansahen. „Lebenswege“ holte sich 19,6 Prozent bei allen und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Schließlich verbuchten dasund3,80 und 2,77 Millionen, die Marktanteile wurden auf 16,2 und 15,5 Prozent beziffert. Mit 4,9 und 5,7 Prozent bei den jungen Menschen kann man in Mainz gegen «Topmodels» zufrieden sein.Ausgabe sieben vonbrachte 1,35 Millionen Zuschauer zu RTL, die Sendung fuhr 9,6 Prozent in der Zielgruppe ein. Die zwei Halbzeiten der UEFA Europa League-Partie zwischen RC Lens und SC Freiburg brachte 1,81 und 2,28 Millionen, in der Zielgruppe wurden 9,3 und 11,3 Prozent taxiert. Sat.1 lockte 1,85 Millionen Menschen mitan, das auf 10,0 Prozent in der Zielgruppe kam. Mit Wiederholungen vonundblieben noch 4,7 und 3,2 Prozent dran.ProSieben startete die 19.-Staffel, die 2,04 Millionen Zuschauer hatte. Bei den Umworbenen standen 1,22 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil wurde auf 23,3 Prozent beziffert. Zwei-Folgen verzeichneten 10,4 und 6,9 Prozent. Die zwei Filmeunterhielten 1,17 und 0,84 Millionen Menschen bei VOX, die Fernsehstation sorgte für 5,2 respektive 5,5 Prozent Marktanteil.Kabel Eins erhielt mit0,66 Millionen Zuschauer, ehe 0,50 Millionen Zusehendeverfolgten. Die zwei Programme holten in der Zielgruppe 4,0 sowie 3,7 Prozent. Bei RTLZWEI gab esundzu sehen, die auf 3,3 und 2,3 Prozent Marktanteil kam. Beim Gesamtpublikum erreichte die Sendungen 0,42 und 0,28 Millionen.