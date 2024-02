«Wer weiß denn sowas XXL» so stark wie seit einem Jahr nicht

Quotennews

Die Quizshow im Ersten kam gestern sehr gut an und ließ sich nur vom Krimi im ZDF überholen.



Bei einer weiteren Ausgabe vonwaren gestern wieder sechs prominente Kandidaten zu Gast, die sich an der Seite von Bernhard Hoëcker und Elton ungewöhnlichen Fragen stellten. Außerdem durften auch physikalische Experimente und tierische Studiogäste nicht fehlen. Zuerst trat Christian Sievers gegen Ingo Zamperoni an, ehe Katja Riemann gegen Sebastian Koch spielte. Zuletzt standen sich Felix Lobrecht und Negah Amiri gegenüber. Die Moderation übernahm wie gewohnt Kai Pflaume, welcher durch die drei Spielrunden führte, in denen 50.000 Euro für einen guten Zweck erspielt werden konnten.Ende Dezember landete die letzte XXL-Ausgabe bei 4,86 Millionen Fernsehenden und sicherte sich somit starke 20,2 Prozent Marktanteil. Bei den 0,71 Millionen Jüngeren waren hervorragende 13,8 Prozent möglich gewesen. Mit 5,04 Millionen Zuschauern setzte das Format gestern noch eins drauf und fuhr den Bestwert seit ziemlich genau einem Jahr ein. Gemessen wurden somit herausragende 21,5 Prozent. Ein ähnliches Bild bot sich bei den 0,93 Millionen 14- bis 40-Jährigen, welche einen enormen Sprung auf ausgezeichnete 19,4 Prozent hinlegten.Das ZDF hielt mit dem Kriminalfilmerfolgreich dagegen. Das Interesse an dem neuen Film war enorm und so war dem Sender mit 6,05 Millionen Interessenten der Tagessieg sicher. Dies spiegelte sich auch in einem starken Marktanteil von 23,8 Prozent wider. Deutlich mehr Probleme hatte das Format jedoch in der jüngeren Gruppe. Hier lag man mit 0,32 Millionen Neugierigen deutlich hinter der Konkurrenz zurück. Dies reichte noch für eine passable Quote von 6,5 Prozent.