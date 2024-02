Sat.1 führt das Filmprogramm mit «Phantastische Tierwesen 2» an

Quotennews

Dahinter mussten sich die «James Bond»-Filme bei ProSieben einordnen. Die Free-TV-Premiere von «Stillwater – Gegen jeden Verdacht» scheiterte bei VOX gänzlich.



Sat.1 führte gestern das Filmprogramm der privaten Sender an.bewegte 1,19 Millionen Fernsehende zum Einschalten und landete so mit 4,9 Prozent knapp über dem Senderschnitt. Die 0,51 Millionen Jüngeren sicherten sich eine starke Quote von 10,4 Prozent. Es folgtemit 0,49 Millionen Neugierigen, was noch für annehmbare 3,8 Prozent reichte. Die 0,22 Millionen Umworbenen sicherten sich gute 7,1 Prozent Marktanteil.Ein James Bond-Abend stand bei ProSieben an, welcher mitstartete. Bei 0,97 Millionen Interessenten wurden hier hohe 3,9 Prozent Marktanteil gemessen. Die 0,33 Millionen Werberelevanten landeten bei passablen 6,7 Prozent.steigerte sich bei einem Publikum von 0,83 Millionen Menschen sogar auf herausragende 6,0 Prozent. Die 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen auf annehmbare 6,3 Prozent Marktanteil.VOX hatte zur Primetime die Free-TV-Premiere des Thrillersim Programm. Mit 0,64 Millionen Zuschauern kam man jedoch nicht über schwache 2,6 Prozent Marktanteil hinaus. Auch bei den 0,15 Millionen Jüngeren wurden lediglich ernüchternde 3,0 Prozent verbucht. RTLZWEI fuhr mit dem Actionfilmbei 0,49 Millionen Filmfans passable 2,0 Prozent Marktanteil ein. Die 0,15 Millionen Umworbenen landeten bei einer akzeptablen Quote von 3,1 Prozent.