HGTV arbeitet an «100 Day Hotel Challenge»

US-Fernsehen

Die sechsteilige Serie wird voraussichtlich im Sommer 2024 ausgestrahlt.

Die verheirateten Immobilienentwickler Brian und Mika Kleinschmidt, bekannt als die Stars der HGTV-Hitserie «100 Day Dream Home» und gefeierte Sieger der Erfolgssendungen «Rock the Block» und «Barbie Dreamhouse Challenge», werden sich in der neuesten Wettbewerbsserie des Senders,, ihr bisher härtestes Duell liefern. Inspiriert von der Renovierung eines Boutique-Hotels in Florida, die sie vor kurzem gemeinsam abgeschlossen haben, werden Brian und Mika nun den Einsatz erhöhen, indem sie Teams von HGTV-Experten zusammenstellen, die ihnen helfen sollen, zwei nebeneinander liegende, in die Jahre gekommene Strandhotels im atemberaubenden Salter Path, North Carolina, komplett umzugestalten - und das in nur 100 Tagen oder weniger. Die sechsteilige Serie soll im Sommer 2024 Premiere haben."HGTV hat mit dem Wettbewerbsformat enormen Erfolg bei den Einschaltquoten, so dass diese Hotelvariante eine attraktive neue Variante für unsere wichtigsten Zielgruppen sein wird", sagte Loren Ruch, Head of Content, HGTV. "Brian und Mika haben eine magnetische Energie und sind kluge, harte, unnachgiebige Konkurrenten. Ihre Entschlossenheit, sich gegenseitig zu übertreffen, und die Unterstützung durch eine Armee von HGTV-Experten werden zu einem epischen Renovierungs-Showdown führen."Während des Kampfes am Meer haben Brian und Mika einen engen Zeitplan von drei Monaten, ein Budget von jeweils 225.000 Dollar und ihr eigenes Team von HGTV-All-Stars, um die müden 1950er-Jahre-Immobilien in gehobene Rückzugsorte am Wasser zu verwandeln, die für die Hauptferienzeit im Sommer bereit sind. «100 Day Hotel Challenge» wird von NorthSouth Productions produziert.Zu Brians Team gehören Bryan und Sarah Baeumler («Battle on the Beach»), Michel Smith Boyd («Luxe for Less»), Mike und Denese Butler («Fix My Frankenhouse»), Carmeon Hamilton («Reno My Rental»), Cristy Lee («Battle on the Mountain») und Poonam Moore («Rico to the Rescue»), während Mika von Galey Alix («Home in a Heartbeat»), Jonathan Knight und Kristina Crestin («Farmhouse Fixer»), Lauren Makk («Design Star: Next Gen»), Scott McGillivray («Vacation House Rules»), Grace Mitchell («One of a Kind»), Kim Myles («Battle on the Mountain») und Kim Wolfe («Why the Heck Did I Buy This House?») unterstützt wird.