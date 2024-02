NITRO gewinnt beinah den späten Abend

Quotennews

Wer hätte mit einer Top-Reichweite um 23 Uhr für «Medical Detectives» bei NITRO gerechnet?

Positive Schlagzeilen fürbei NITRO um 23 Uhr? Das dürfte man auch noch nicht allzu oft gelesen haben. Doch gestern hat sich der Spartensender von RTL mit der Crime-Serie zweifelsohne seine Sporen verdient. Noch ohne größeren Kontext sehen die Zahlen schon verdächtig gut aus. Insgesamt folgen der Ausgabe ab 23:00 Uhr stolze 0,50 Millionen Zuschauer, selbst der folgenden Episode ab Mitternacht folgen noch starke 0,43 Millionen Zuschauer. Damit holt sich NITRO kurzerhand überzeugende 3,4 und später 4,6 Prozent am TV-Markt. Nun der erwähnte Kontext:landet bei RTL ab 22:30 Uhr genau zwischen den beiden Ausstrahlungen, es folgen 0,49 Millionen Zuschauer. Ab Mitternacht folgen in Köln jedoch "nur noch" 0,33 Millionen Zuschauer dem «RTL-Nachtjournal». Also: Klarer Sieg für NITRO.RTLZWEI war mit 0,42 Millionen Zuschauern fürab 22:30 Uhr deutlich hinter den beiden Ausstrahlungen bei NITRO, auchbei Sat.1 konnte mit schwachen 0,26 Millionen Zuschauern nicht mithalten. Wobei das erst um Mitternacht startete, zuvor lief es mitund 0,60 Millionen Zuschauern etwas besser. Einzig Kabel Eins und ProSieben übertrumpften NITRO klar.holte ab 23:15 Uhr 0,64 Millionen Zuschauer für Kabel Eins,holte ebenfalls ab 23:15 Uhr 0,57 Millionen Zuschauer nach Unterföhring.Alles nur Augenwischerei - es kommt doch auf die Zielgruppe an? Fair, doch sieht es nicht wirklich anders aus. «Faszination Hobbys» holt mit 0,27 Millinonen Umworbenen den Sieg, «Blackhat» kommt mit 0,26 Millionen auf Platz zwei. Und schon jetzt folgen die beiden Ausstrahlungen «Medical Detectives» mit 0,17 und 0,16 Millionen Werberelevanten. In Marktanteilen schafft die Sparte damit 4,7 und 6,5 Prozent. Im internen Vergleich untern den Spartensender gewinnt NITRO haushoch. ProSieben Maxx sendet ab 23 Uhrvor 0,02 Millionen Zuschauern und damit 0,1 Prozent des Marktes, die Zielgruppe floppt hier mit 0,01 Millionen Umworbenen und 0,3 Prozent. SIXX versucht es mitab 23 Uhr - hier folgen 0,08 Millionen Zuschauer, davon waren 0,04 Millionen 14 bis 49 Jahre alt. So waren schwache 0,5 und 1,1 Prozent möglich.