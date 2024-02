Primetime-Check

Wie lief es für den dritten «Frühling»-Film in diesem Jahr? Wer entschied das Duell «Wer stiehlt mir die Show?» gegen «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»?

Auch an diesem Sonntag lief der Primetime-Sieger im Ersten um 20:15 Uhr. Der, diesmal aus Dortmund, sicherte 7,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von 26,2 Prozent entsprach. Für „Cash“ entschieden sich 1,72 Millionen 14- bis 49-jährige Seher, sodass Das Erste auf 22,9 Prozent kam.unterhielt ab 21:45 Uhr noch 2,59 Millionen Zuschauer, die Marktanteile fielen auf solide 12,7 respektive schwache 4,8 Prozent.Nicht weit entfernt vom «Tatort» bewegte sich das ZDF mit dem dritten-Film des Jahres. „Wenn die Zeit stehen bleibt“ verzeichnete ein 6,25-millionenköpfiges Publikum. Die Markanteile wurden auf sehr gute 20,5 Prozent bei allen (Allzeit-Rekord) und 9,0 Prozent bei den Jüngeren beziffert. Dasinformierte im Anschluss noch 4,90 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 19,0 und 8,0 Prozent. Zweierreichten danach noch 2,13 und 1,58 Millionen Zuschauer sowie 11,0 und 12,4 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren lief es mit 3,1 und 2,1 Prozent Marktanteil schlecht.ProSieben entschied das Duell gegen RTL am Sonntagabend für sich, dennfuhr mit 1,03 Millionen Umworbenen 17,0 Prozent Marktanteil ein. RTL erreichte mit0,97 Millionen 14- bis 49-Jährige und 14,7 Prozent Markanteil. Insgesamt hatte die RTL-Reality aber die Nase vorn und kam auf 2,31 Millionen und 8,6 Prozent, währen das ProSieben-Quiz 1,48 Millionen Seher und 6,0 Prozent vermeldete.Bei Kabel Eins kehrteins Programm zurück. Das Comeback verfolgten 0,93 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden sehr gute 6,0 Prozent gemessen.behielt ab 22:20 Uhr 0,44 Millionen Zuschauer, die in der Zielgruppe 5,0 Prozent Marktanteil bescherten.spülte 0,58 Millionen Zuschauer zu VOX . Der Kölner Sender musste sich mit mäßigen 4,8 Prozent zufriedengeben. Das Filmduell zwischen(Sat.1) und(RTLZWEI) ging klar an den Bällchensender. Der Roland-Emmerich-Film verzeichnete 1,87 Millionen Zuschauer und 8,1 Prozent Marktanteil. Der RTLZWEI-Streifen musste sich mit 0,52 Millionen und 2,3 Prozent begnügen.