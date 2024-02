«Lets share, Baby»: ZDFneo kündigt neue Comedyserie an

TV-News

Derzeit entstehen in NRW acht Folgen, die sich um alternative Familienmodelle und Co-Parenting drehen.

Spartensender ZDFneo hat eine neue Original-Comedyserie angekündigt, die derzeit in Bonn sowie Köln und Umgebung gedreht wird. In den Hauptrollen von(Arbeitstitel) spielen Karmela Shako und Anna Schimrigk als die letzten beiden Kinderlosen ihres Freundeskreises Nikita und Lena. Die acht geplanten Folgen drehen sich um die Themen alternativlose Familienmodelle und Co-Parenting.Während Lena als zufriedener Single das Partyleben genießt, wünscht sich Nikita nichts sehnlicher als Mutter zu werden. Schwanger wird dann jedoch genau die, die es nicht werden wollte: Lena! Nikita dagegen erfährt, dass sie keine Kinder bekommen kann. Natürlich fließen anfangs Tränen, doch ihre Freundschaft zerbricht daran nicht. Als Lena merkt, dass sie gemeinsam mit Nikita alles schaffen kann, entscheiden sie einfach, das Baby gemeinsam großzuziehen – als Co-Parents. Doch so einfach ist das nicht. Die beiden Frauen müssen jede Menge Hürden meistern: traditionelle Rollenbilder revolutionieren, den Nestbau, die Finanzierung der geplanten Familie und vieles mehr. Wie gut, dass Nikita und Lena noch fast neun Monate Zeit haben, bis sie ihren Alltag als Co-Mütter mit Baby meistern müssen.Inszeniert werden die Folgen von Ester Amrami, die Drehbücher von «Let’s share, Baby» verfassten die Headautorinnen Nina Rathke und Hauptdarstellerin Anna Schmirigk sowie Drehbuchautor Johannes Rothe. Bantry Bay Productions verantwortet die Produktion, als Produzentinnen fungieren Gerda Müller und Carmen Stozek. Producer sind Nikolaas Meinshausen und Lisa Bayer.