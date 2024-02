Roger-Federer-Doku entsteht

International

Amazon hat grünes Licht gegeben. Man bedient sich vor allem privatem Material.

Am Montag hat Prime Video grünes Licht für einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge gegeben, der die letzten 12 Tage der professionellen Tenniskarriere von Roger Federer dokumentiert. Die Federer-Dokumentation unter der Leitung des Oscar-prämierten Regisseurs Asif Kapadia und des Co-Regisseurs Joe Sabia ist ein intimer Streifzug durch die letzten 12 Tage der glanzvollen Karriere von Roger Federer. Ursprünglich ein Heimvideo, das nie für die Öffentlichkeit bestimmt war, zeigt der Film Federer von seiner verletzlichsten und offensten Seite, als er sich von einem Spiel und den Fans verabschiedet, die sein Leben in den letzten zwei Jahrzehnten geprägt haben. Mit Interviews mit seinen legendären Rivalen und engen Freunden Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray bietet Federer einen beispiellosen Einblick in die Beziehung zwischen diesen unvergleichlichen Stars."Ursprünglich war die Idee, die letzten Momente meiner professionellen Tenniskarriere festzuhalten, um sie später meiner Familie und meinen Freunden zeigen zu können", so Federer. "Während meiner Karriere neigte ich dazu, Kameras um mich und meine Familie herum zu scheuen, besonders in wichtigen Momenten. Aber ich fand es nicht schlimm, diese Aufnahmen zu machen, da sie nie für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Wir haben jedoch so viele beeindruckende Momente eingefangen, dass es zu einer sehr persönlichen Reise wurde. Ich freue mich, mit Prime Video zusammenzuarbeiten, weil das Unternehmen eine enorme globale Reichweite hat und in der Filmbranche sehr präsent ist. Damit ist sichergestellt, dass die Geschichte meiner letzten Tennistage sowohl bei Tennisfans als auch bei einem breiteren Publikum weltweit Anklang finden wird."Der von Prime Video präsentierte Dokumentarfilm ohne Titel über Roger Federer ist eine Produktion von Lafcadia Productions. Der Film wird von Asif Kapadia und George Chignell produziert und von Kapadia und Joe Sabia inszeniert.