Netflix setzt «Berlin» fort

Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández und Joel Sánchez werden ihre Rollen in den neuen Folgen wieder spielen.

Berlin und seine Gang kehren mit einer zweiten Staffel zu Netflix zurück. Der kultige Charakter, gespielt von Pedro Alonso, kehrt mit einem neuen Raub und mehr Liebe zurück.An seiner Seite kehrt seine gesamte Bande zurück: Michelle Jenner (Isabel), die Keila, eine Expertin für Elektrotechnik, spielt; Tristán Ulloa (Fariña) ist Damián, ein philanthropischer Professor und Berlins Vertrauter; Begoña Vargas («Welcome to Eden») ist Cameron, ein Kamikaze, der immer am Rande des Abgrunds lebt; Julio Peña Fernández («Through My Window») spielt Roi, Berlins treuen Knappen; und Joel Sánchez erweckt Bruce zum Leben, den unerbittlichen Mann der Tat in der Gang.In der Premierenwoche war «Berlin» die meistgesehene Serie der Welt und erreichte in 91 Ländern die Top 10. Seitdem hat sich die Serie sieben Wochen in Folge in den Top 10 der nicht-englischen Fernsehsender gehalten und dabei 348 Millionen Sehstunden und 53 Millionen Gesamtaufrufe erzielt. Die Serie rangiert nun auf Platz 9 der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Serien in der Geschichte von Netflix.Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von «Berlin», die von Álex Pina («Sky Rojo») und Esther Martínez Lobato entwickelt wurde, werden 2025 beginnen.