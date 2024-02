«Gold Rush: White Water» geht am 8. März weiter

US-Fernsehen

In der brandneuen Staffel von: Dustin Hurt sucht am Freitag, den 8. März um 20.00 Uhr verzweifelt nach Wiedergutmachung. Nachdem er in der letzten Staffel nur knapp mit dem Leben davongekommen ist, geht es nun um alles oder nichts, denn er ist gezwungen, seine Crew zu verkleinern und einen völlig neuen Angriffsplan für den tödlichen Bach zu entwickeln, der ihn fast zerstört hätte.Dustin muss seinen Herzschmerz überwinden und sich ein letztes Mal von seinem sterbenden Vater Dakota Fred verabschieden, bevor er versuchen kann, über Mutter Natur zu triumphieren und das lebensverändernde Gold von Nugget Creek zu finden. Die neuen Folgen werden bei Discovery Channel ausgestrahlt und landen im Anschluss bei discovery+.In der sechsten Staffel kam Justin hinzu. Er ist ein Goldgräber aus Wasilla, Alaska; 30 Jahre Erfahrung als Goldgräber; Bauarbeiter; Powerlifter; Baggerfahrer; Baggerneuling; Verarbeiter; Goldreiniger; von Kayla Johanson für ihr Tauchteam.