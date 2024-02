«True Detective Night Country» erreicht 3,2 Millionen Zuschauer

US-Fernsehen

Die vierte Staffel war ein großer Erfolg für den Pay-TV-Sender. Die Hauptrollen spielten Jodie Foster und Kali Reis.

Der Fernsehsender HBO ist mit der Quotenentwicklung vonsehr zufrieden. Am Sonntag verfolgten 3,2 Millionen Menschen das Finale auf HBO und dem Streamingdienst Max. Die Reichweite lag am 18. Februar um 57 Prozent höher als bei der Premiere im Januar, der Krimi scheint sich unter den Fans herumgesprochen zu haben.Die vorletzte Folge der Staffel erreichte in der vergangenen Woche fünf Millionen Zuschauer, allerdings zu zwei unterschiedlichen Sendezeiten. Erstmals lief sie zwei Tage vor dem Super Bowl, damit die Erstausstrahlung nicht völlig untergeht. Wie HBO mitteilte, sahen alle Folgen vondurchschnittlich 12,7 Millionen Zuschauer. Damit ist die vierte Staffel die erfolgreichste der Serie, obwohl es 2019 noch nicht den Streamingdienst Max gab, auf dem die Serie ebenfalls zu sehen ist.In «True Detective: Night Country» sind Jodie Foster und Kali Reis als Liz Danvers bzw. Evangeline Navarro zu sehen - zwei Detektive aus Alaska, die das Verschwinden von acht Wissenschaftlern der arktischen Forschungsstation Tsalal untersuchen. Weitere Darsteller sind Finn Bennett, Fiona Shaw, Christopher Eccleston, Isabella Star LaBlanc und John Hawkes.