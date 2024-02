«First Dates Hotel» klettert auf über 9 Prozent

Quotennews

Die Datingshow mit Roland Trettl sprang erstmals in diesem Jahr über die Millionen-Marke. VOX-Gewinner war aber trotzdem «Das perfekte Dinner».

Die VOX-Datingshowzeigte sich zu Beginn der fünften Staffel sehr stabil. Die ersten beiden Folgen verbuchten 0,96 und 0,95 Millionen Zuschauer und konstante 3,7 Prozent Marktanteil. Auch in der Zielgruppe war die Reichweite sehr stabil und belief sich auf 0,42 und 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil zog zur Freude der VOX-Verantwortlichen von 7,6 auf 8,1 Prozent an.Grund zur Freude gab es auch in Woche drei, denn in der Zielgruppe bewegte sich der «First Dates»-Spin-off diesmal sogar oberhalb der 9-Prozent-Marke. Mit 0,50 Millionen werberelevanten Sehern verbuchte die Kölner TV-Station starke 9,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt fuhren Roland Trettl und Co. 1,06 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, der Marktanteil stieg auf annehmbare 4,1 Prozent. Im Anschluss wiederholt VOX eine-Folge, die aus dem März 2023 stammte. Erzählt wurden die Auswanderer-Geschichten von Christina Beier in Griechenland und Anke Leithäuser am Gardasee, die 0,36 Millionen Zuschauer anlockten. Ab 22:21 Uhr lag der Marktanteil nur noch bei 2,8 Prozent. In der Zielgruppe bewegten sich die Werte bis 0:24 Uhr bei 0,11 Millionen Jüngeren und schwachen 4,1 Prozent Marktanteil.Das gefragteste Programm des Kölner Senders lief aber nicht in der Primetime, sondern in der 19-Uhr-Stunde.verbuchte 1,19 Millionen Zuschauer, darunter 0,39 Millionen werberelevante. Der Auftakt bei Kristoph in Schwerin sorgte für Quoten von 5,2 Prozent bei allen sowie 8,8 Prozent in der Zielgruppe. Eine Stunde zuvor erreichte0,94 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 5,2 respektive 8,6 Prozent. Zuvor brachte esauf dieselbe Reichweite, die Quoten lagen aber etwas höher bei 7,2 und 10,6 Prozent.