«Die Geissens» zeigen «The Biggest Loser» erneut die Grenzen auf

Quotennews

Die Millionärsfamilie performte nicht ganz so gut wie vor einer Woche, hielt sich mit bis zu 7,4 Prozent in der Zielgruppe aber klar vor Sat.1.

In der vergangenen Woche musste sichmit dem letzten Platz der großen acht Hauptprogramme begnügen. Die Abnehmshow sicherte sich mit 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen nur 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch diesmal lief es für das Sat.1-Format mehr schlecht als recht. Die zweieinhalb-stündige Sendung verfolgten 0,24 Millionen werberelevante Zuschauer, die 4,7 Prozent des Zielgruppen-Marktes ausmachten. Insgesamt stieg die Reichweite von 0,74 Millionen auf 0,87 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bewegte sich diesmal bei 3,6 Prozent, nachdem vor acht Tagen 3,0 Prozent zu Buche gestanden waren.Der leichte Quotenanstieg half aber nichts, um an RTLZWEI vorbeizuziehen. Dort fuhr die erste-Folge in der Zielgruppe 0,32 Millionen Jüngere und 5,8 Prozent Marktanteil ein. Auf dem Gesamtmarkt waren 0,69 Millionen Zuschauer und 2,6 Prozent drin. Die zweite Folge verfolgten 0,83 Millionen, auch die Sehbeteiligung in der Zielgruppe stieg auf 0,40 Millionen. Die Marktanteile verbesserten sich auf 3,3 Prozent bei allen und 7,4 Prozent bei den Jüngeren.Sowohl RTLZWEI als auch Sat.1 taten sich am Vorabend teilweise schwer. In der 18-Uhr-Stunde hatte die RTLZWEI-Soapnur 0,16 Millionen Zuschauer und 0,8 Prozent Marktanteil vorzuweisen, in der Zielgruppe standen 2,9 Prozent auf dem Papier.spülte 0,36 Millionen Zuschauer zum Grünwalder Sender, der sich in der Zielgruppe auf 4,8 Prozent Marktanteil steigerte. Sat.1 war mitin der 18-Uhr-Stunde von 0,40 Millionen Menschen gefragt, währendab 19:00 Uhr auf 0,50 Millionen kam. Die Zielgruppen-Anteile wurden auf zunächst auf annehmbare 5,8 und in der 19-Uhr-Stunde auf schwache 3,6 Prozent beziffert.