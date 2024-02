Sony übernimmt DVD-Geschäft von Disney

Wirtschaft

In Deutschland hat der Mickey-Mouse-Konzern eine Vereinbarung mit Leonine getroffen.

Deutschland als Testballon? Der Disney-Konzern hat den Handel mit Disney-Filmen und -Serien bereits vor einiger Zeit an den Verleiher Leonine übertragen. In den USA und Kanada zieht das Unternehmen nun nach und übergibt große Teile des Home-Entertainment-Geschäfts an Sony Pictures Entertainment.DVDs, Blu-Rays und andere physische Medien werden künftig von Sony Pictures vertrieben. Im Rahmen der Vereinbarung wird Sony auch alle Disney-Neuerscheinungen und Katalogtitel auf physischen Medien vermarkten, verkaufen oder an Einzelhändler vertreiben. Disney wird seine digitalen Medien wie On Demand behalten.Ob dieser Schritt zu einem weiteren Stellenabbau führen wird, ist noch unklar. Laut Disney soll mit diesem Schritt flexibler und effizienter auf die Herausforderungen des Marktes reagiert werden. Allerdings muss Sony Pictures dann auch die Kosten tragen und bleibt auf den restlichen DVDs sitzen. Da Disney aber immer wieder Titel von Disney+ offline nimmt, dreht sich derzeit die Stimmung auf dem Home-Entertainment-Markt.