Sat.1 plant fünf Ausgaben des «Allgemeinwissensquiz»

TV-News

«Das große Allgemeinwissensquiz» testet die Kandidaten in den Kategorien Geschichte, Kunst & Kultur, Sport, Sprache und Wissenschaft.

Seit Ende November schon setzt Sat.1 am Donnerstagabend auf Jörg Pilawa und. Bislang gingen elf neue Folgen dazu rund um die Weihnachtsfeiertage zwei Wiederholungen über den Äther, am kommenden Donnerstag verabschiedet sich Pilawa von den Bildschirmen. Seine beiden Gäste im Staffelfinale sind Michael Kessler und Riccardo Simonetti. In den Wochen danach übernimmt Matthias Opdenhövel den Quiz-Sendeplatz mit dem NeustartDie Rückkehr von Jörg Pilawa am Donnerstag ist aber nicht weit entfernt. Dies bestätigte Sat.1-Chef Marc Rasmus kürzlich in einem Interview, in dem nach 13 Jahren das Comeback vonmit Jörg Pilawa ankündigte ( Quotenmeter berichtete ). Nun gab es neue Informationen über das Show-Comeback. Demnach produziert Redseven Entertainment zwischen vom 26. bis 28. März in Köln insgesamt fünf Shows.Wie der Veranstalter mitteilte, qualifizieren sich die Kandidaten durch ein „schnelles Straßenquiz“ für die Show. „Jeder hat eine Chance, jeder kann mitmachen.“ Im Studio treffen dann alle Herausforderer aufeinander, zu gewinnen gibt es am Ende 50.000 Euro. Die Quizkategorien reichen von Geschichte über Kunst und Kultur bis hin zu Sport, Sprache und Wissenschaft. Ein Sendetermin steht noch nicht fest, Rasmus sprach von einer Ausstrahlung im Frühjahr 2024.