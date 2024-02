Sam Mendes dreht vier Beatles-Filme

Kino-News

Der Oscar-nominierte «American Beauty»-Regisseur wird über jeden Beatle einen eigenen Film drehen.

«American Beauty»- und «Road to Perdition»-Regisseur Sam Mendes wird vier verschiedene Spielfilme über die Beatles-Stars Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison und John Lennon drehen. Jeder der vier Filme soll „die erstaunliche Geschichte der größten Band der Geschichte" erzählen. Die Filme werden von der Gründung bis zur Auflösung der Beatles reichen.Paul McCartney, Ringo Starr und die Familien der verstorbenen John Lennon und George Harrison haben die vollen Rechte an der Lebensgeschichte und der Musik für die Drehbücher der Filme eingeräumt. "Ich fühle mich geehrt, die Geschichte der größten Rockband aller Zeiten erzählen zu dürfen und bin begeistert, die Vorstellung, was einen Kinobesuch ausmacht, in Frage zu stellen", sagte Mendes in einer Erklärung.Sony Pictures Entertainment finanziert die vier Filme und will sie 2027 in die Kinos bringen. Man habe bereits eine „innovative und bahnbrechende“ Strategie entwickelt. "Wir haben vor, ein einzigartiges, aufregendes und episches Kinoerlebnis zu schaffen: vier Filme, die aus vier verschiedenen Perspektiven erzählt werden und eine einzige Geschichte über die berühmteste Band aller Zeiten erzählen", so Harris in einem Statement. "Es ist ein großes Privileg, den Segen der Beatles und von Apple Corps zu haben, dies zu tun.""Ich weiß, dass ich im Namen unseres CEO Tony Vinciquerra spreche, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dies möglich zu machen, und im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der Sony Pictures Motion Picture Group auf der ganzen Welt, wenn ich sage: 'Ja, ja, ja'", sagte Tom Rothman, Chairman und CEO der Motion Picture Group von Sony. "Kinoereignisse müssen heute kulturell seismisch sein. Sams kühne, groß angelegte Idee ist genau das und noch viel mehr. Die Kombination seines erstklassigen Filmteams mit der Musik und den Geschichten von vier jungen Männern, die die Welt verändert haben, wird das Publikum auf der ganzen Welt begeistern.