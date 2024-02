Fubo verklagt Disney, Fox und Warner Bros.

Wirtschaft

Das geplante Sport-Hulu wird den Wettbewerb in den Vereinigten Staaten von Amerika zerstören.

FuboTV, die führende Sport-Live-TV-Streaming-Plattform, reichte eine Kartellklage gegen The Walt Disney Company, FOX Corp., Warner Bros. Discovery, Inc. und ihre Tochtergesellschaften ein. Darin wird behauptet, dass die vertikal integrierten Medienunternehmen eine jahrelange Kampagne betrieben haben, um Fubos innovatives Sport-Streaming-Geschäft zu blockieren, was sowohl Fubo als auch den Verbrauchern erheblichen Schaden zufügt. In der Beschwerde wird behauptet, dass die bevorstehende Gründung eines Sport-Streaming-Joint-Ventures Fubos Konzept stiehlt und das jüngste Beispiel für diese Kampagne ist.Das Unternehmen behauptet, dass die Beklagten den Sport-Streaming-Dienst von Fubo seit langem durch wettbewerbswidrige Praktiken behindern. Fubo wurde vor neun Jahren gegründet, um den Verbrauchern ein Sport-First-Paket mit Live-TV-Streaming-Kanälen als kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Kabelpaketen anzubieten. Wie in der Beschwerde beschrieben, haben die Beklagten jedoch "jahrzehntelang ihren eisernen Griff auf Sportinhalte genutzt, um Milliarden von Dollar an wettbewerbswidrigen Gewinnen zu erzielen", indem sie Praktiken angewandt haben, die die Verbraucher dazu veranlassten, mehr für sehr beliebte Sportinhalte zu zahlen, was sowohl Fubo als auch seinen Kunden erheblichen Schaden zufügte.Die Beschwerde von Fubo beschreibt die Taktiken, die die Beklagten angewandt haben, um Fubo an einem fairen Wettbewerb auf dem Markt zu hindern. Zu diesen Praktiken, die in den juristischen Unterlagen von Fubo dargelegt werden, gehören unfaire "Bündelungen", die Fubo zwingen, als Bedingung für die Lizenzierung der Sportkanäle der Beklagten Dutzende von teuren Nicht-Sportkanälen zu übertragen, die die Kunden von Fubo nicht wünschen.David Gandler, Mitbegründer und CEO von Fubo, kommentierte: "Jedes dieser Unternehmen hat durchweg wettbewerbswidrige Praktiken angewandt, die darauf abzielen, den Markt zu monopolisieren, jede Form von Wettbewerb zu ersticken, höhere Preise für Abonnenten zu schaffen und die Verbraucher um ihre verdiente Auswahl zu betrügen. Indem sie sich zusammentun, um sich die Rechte für den Vertrieb eines speziellen Live-Sportpakets exklusiv zu sichern, errichten diese Unternehmen unserer Ansicht nach unüberwindbare Barrieren, die den Markteintritt neuer Wettbewerber wirksam verhindern. Diese Strategie stellt sicher, dass Verbraucher, die ein spezielles Sportkanalangebot wünschen, keine andere Wahl haben, als das Gemeinschaftsunternehmen der Beklagten zu abonnieren.“