RTL plant zahlreiche Sondersendungen

TV-News

Schon am heutigen Abend interviewen Pinar Atalay und Nikolaus Blome in einem «RTL Direkt Spezial» Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Beschreibung der gesellschaftlichen Stimmung in Deutschland reicht dieser Tage von „angespannt“ bis „aufgeheizt“. Die deutsche Wirtschaft schrumpft, die Regierung ist nach wie vor zerstritten und in der Ukraine tobt noch immer ein Krieg auf europäischem Boden. Dieser droht sich zu einem neuen Kalten Krieg zu entwickeln, wie RTL schreibt, weswegen der Kölner Sender am heutigen Mittwochabend, 21. Februar, in einemmit Frank-Walter Steinmeier diese Themen aufarbeiten will.Im Gespräch mit Pinar Atalay und RTL-Politikchef Nikolaus Blome soll der Bundespräsident seine Einschätzungen abgeben und die Gründe für die Lage nennen. Außerdem geht es um die Frage, wie er den Deutschen Hoffnung machen will, weswegen der Untertitel der Sendung lautet: „Sorge um Deutschland – was muss nun geschehen?“.Darüber hinaus hat RTL drei weitere Sondersendungen nach demin den kommenden Tagen angekündigt. Das erstesteht bereits am morgigen Donnerstag, 22. Februar, an. Dann wird in der zehnminütigen Sendung Georg Bätzing, Vorsitzender der Bischofskonferenz, zum Interview bereit. Anlässlich des zweiten Jahrestages der russischen Invasion in die Ukraine zeigt RTL am Freitagabend ab 0:25 Uhr die Spezial-Ausgabe «2 Jahre Krieg in der Ukraine». In der Nacht von Dienstag, 27. Februar, auf Mittwoch folgt zudem ein Interview mit dem ehemaligen SPD- und Linke-Politiker Oskar Lafontaine.