Quotencheck

Der Fernsehsender CBS holte die Profiler-Serie aus der Versenkung zurück, um damit Paramount+ zu befeuern. Wie lief es im linearen Fernsehen in Deutschland?

Um den Streamingdienst Paramount+ in den Vereinigten Staaten von Amerika mit attraktiven Inhalten zu befüllen, wurde die eingestellte Fernsehseriefür den zehnteiligen Spin-off „Evolution“ zurückgeholt. Obwohl die Serie nie im linearen Fernsehen bei CBS lief, hat man nun doch eine weitere Staffel bestellt.In Deutschland liefen die ersten zwei neuen Geschichten am Dienstag, den 9. Januar 2024, in Sat.1 . Los ging es mit 1,23 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,5 Prozent. Mit 0,41 Millionen jungen Zuschauern fuhr man 7,1 Prozent Marktanteil ein. Die zweite Folge, die erst um 21.20 Uhr begann, erreichte 1,32 Millionen Zuschauer und erzielte einen Marktanteil von 5,6 Prozent. Bei den Werberelevanten kletterte das Ergebnis auf 0,44 Millionen und 8,4 Prozent.Schon eine Woche später musste Sat.1 einen Rückschlag verzeichnen. Es schalteten 1,06 sowie 1,13 Millionen Zuschauer ein, aber die Marktanteile beliefen sich nur noch auf 3,7 und 4,2 Prozent. Unter den Werberelevanten befanden sich nur noch 0,33 und 0,32 Millionen Zusehende. Das führte dazu, dass bereits die Folgen drei und vier nur noch 5,3 und 5,4 Prozent Marktanteil holten.Die dritte Ausstrahlungswoche begann mit 0,96 Millionen Zuschauern, die zweite Geschichte konnte sich wenigstens auf 1,15 Millionen Zuschauer retten. Die beiden Folgen verbuchten 3,6 und 4,9 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,37 und 0,44 Millionen, sodass man mit 6,7 und 8,4 Prozent zumindest über dem Senderschnitt kam. Doch schon am 30. Januar 2024 ging es wieder abwärts: 0,99 und 1,05 Millionen Zusehende wurden gemessen, darunter waren jeweils 0,33 Millionen Zuschauer. Mit 5,7 und 5,9 Prozent sah es dann aber wieder nicht mehr gut aus.Die letzten beiden Folgen wurden am Dienstag, den 6. Februar 2024, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Nur noch 0,87 sowie 0,93 Millionen Zuschauer schalteten ein, das führte zu 3,3 und 3,8 Prozent. 0,24 und 0,26 Millionen junge Zuschauer wurden ermittelt, die Marktanteile waren mit 4,2 und 5,1 Prozent völlig enttäuschend.Unterm Strich haben bis zu 1,3 Millionen den Auftakt gesehen, schließlich war dies ein Fall, der sich über zehn Folgen erstreckte. Für knapp 400.000 Zuschauer war das Ende irrelevant, also fast jeder dritte Zuschauer war von der Serie enttäuscht. Im Durchschnitt kam «Criminal Minds: Evolution» auf 1,07 Millionen Zuschauer und 4,1 Prozent Marktanteil. Lediglich 0,35 Millionen junge Menschen schalteten Woche für Woche ein und verhalfen Sat.1 zu einem Marktanteil von 6,2 Prozent. Das ist jetzt kein tolles Ergebnis. Aber früher lief die Serie auch am Donnerstagabend bis eine weitere Programmreform zum Tragen kam.