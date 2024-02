3 Quotengeheimnisse

Eine Sat.1-Eigenproduktion wird selbst von «Auf Streife» geschlagen, eine Eishockey-Zusammenfassung interessiert nur wenige und die «Baller League» entwickelt sich zum Desaster.

Mitte Februar lief zwischen 05.55 und 08.40 Uhr die letzte Ausgabe der verrückten Datingshow. Nur 60.000 Menschen schalteten ein, der Marktanteil lag bei 2,3 Prozent. Es wurden gerade einmal 0,02 Millionen Werberelevante erreicht. Jetzt wiederholt Sat.1 einfach drei weitere Folgen von «Auf Streife – Berlin», die ab 05.40 Uhr 0,10, 0,16 und 0,23 Millionen Zuschauer hatten. Bei den Werberelevanten waren 10,3, 5,5 und 6,7 Prozent möglich.Das ZDF strahlte im Sportblock am Samstag die Zusammenfassung des Spiels zwischen Köln und Frankfurt aus. Obwohl schon die Ski-Weltcup-Abfahrt der Frauen kurz danach 1,06 Millionen Zuschauer erreichte, war die Zusammenfassung nur bei 0,46 Millionen Zuschauer beliebt. Nur acht Prozent Marktanteil wurden erreicht. Unter den jungen Menschen waren 0,03 Millionen, das bedeutete 2,5 Prozent Marktanteil.Seit 22. Januar wird die Baller League im Programm von ProSieben Maxx übertragen. Die Einschaltquoten werden immer bedauerlicher. Am Montag sahen nur 0,05 Millionen Zuschauer die Partie Protatos gegen Hollywood United. Die erste Halbzeit erzielte ab 20.35 Uhr 0,02 Millionen junge Zuschauer und kam auf 0,3 Prozent. Ab 21.00 Uhr fuhr man 0,03 Millionen Zuschauer ein, das Ergebnis in der Zielgruppe blieb bestehen. Die Zwischenberichte hatten gar nur 0,01 Millionen Zuschauer und 0,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Die Nachberichte kamen auf 0,01 Millionen in der Zielgruppe und 0,2 Prozent.