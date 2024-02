«Simplicissimus» kehrt einmalig zu funk zurück

TV-News

Für eine neue Doku hat das Team hinter dem erfolgreichen YouTube-Kanal das zerstörerische Potential von staatlichem Hacking untersucht.

Vor knapp zwei Jahren hat der YouTube-Channeldas digitale Content-Netzwerk der ARD und ZDF , funk, verlassen. Nun folgt eine einmalige Rückkehr in das junge Netzwerk, denn das Team hinter dem YouTube-Kanal hat sich mit funk und dem SWR für eine neue Dokumentation zusammengeschlossen, die ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar ist. Sie trägt den Titelund untersucht das zerstörerische Potential von staatlichem Hacking.«Simplicissimus» entmystifiziert in der Doku mithilfe von führenden deutschen Hackern und Cyberspace-Experten die russischen Bären: Hinter den Namen Fancy Bear, Cozy Bear oder Voodoo Bear stecken die Eliteeinheiten russischer Geheimdienste – und die zählen zu den gefährlichsten Hackern weltweit. Ihre Ziele: Der Bundestag, die US-Wahlen und aktuell die Ukraine.Hinter dem rund einstündigen Film stehen Jonas & David, die sowohl Drehbuch als auch Regie verantworteten. Zusammen mit Christian Kiesling fungierte das «Simplicissimus»-Duo auch als Executive Producer. Ab dem 21. März ist der Film auch auf dem YouTube-Kanal von funk zu sehen sein.