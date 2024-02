«Das große Promibacken» nimmt an Fahrt auf

Quotennews

Die gestrige Ausgabe kam besser an als jede Folge der vergangenen Staffel. Im Anschluss profitierte auch «Promis backen privat».



Bei der diesjährigen Staffel vonsind aktuell Susan Sideropoulos, Simon Gosejohann, Madita van Hülsen, Raúl Richter, Alexandra Rietz, Julian F. M. Stoeckel und Mathias Mester mit dabei. In der ersten Ausgabe schied in der Vorwoche bereits Panagiota Petridou aus. Gestern musste in der ersten Aufgabe nun die Lieblingsnuss der Teilnehmenden in den Fokus gesetzt werden. Als zweite Herausforderung musste dann ein Überraschungsrezept exakt nachgebacken werden.Der Auftakt war in der Vorwoche vor 1,48 Millionen Fernsehenden erfolgt, was zu einem hohen Marktanteil von 6,5 Prozent führte. Bei den 0,46 Millionen Jüngeren stand eine überzeugende Quote von 9,2 Prozent auf dem Papier. Gestern setzte das Format noch eins drauf und erhöhte bei einem Publikum von 1,65 Millionen Menschen auf starke 7,3 Prozent Marktanteil. Die 0,55 Millionen Umworbenen sicherten sich ein herausragendes Resultat von 11,5 Prozent. Im Vorjahr hatte keine einzige Folge so gut abgeschnitten.Weiter ging es ab 23.00 Uhr mit, wo in dieser Woche Angelina Pannek ihr Lieblingsrezept vorstellte. Diese hatte 2020 bei «Das große Prombiacken» teilgenommen und backte nun für ihren Ehemann Sebastian zwei Crunch-Tiramisu-Herzen. Die Folge profitierte von dem starken Vorlauf und erzielte weiterhin hohe 5,9 Prozent Marktanteil bei 0,73 Millionen Zuschauer. Auch bei den 0,20 Millionen Werberelevanten wurde eine gute Quote von 7,8 Prozent gemessen. Das Interesse war zuletzt vor zwei Jahren größer gewesen.