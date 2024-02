«Butterfly»: Piper Perabo stößt zum Cast

US-Fernsehen

Auch der ehemalige «Hawaii Five-0»-Star Daniel Dae Kim spielt mit.

Die Amazon-Spionageseriehat einen weiteren Darsteller bekannt gegeben: Laut "Variety" stößt Piper Perabo zum Ensemble hinzu. Die Schauspielerin wurde für ihre Rolle in der US-Network-Serie «Cover Affairs» für den Golden Globe nominiert. Zuletzt war sie unter anderem in den Serien «Yellowstone» und «Billions» zu sehen. Außerdem war sie in den Spielfilmen «Looper» und «The Prestige» zu sehen.In der Serie wird Perabo neben dem bereits angekündigten Hauptdarsteller Daniel Dae Kim und den Schauspielern Reina Hardesty, Park Hae-soo, Kim Tae-hee und Nayoon Kim zu sehen sein. Ursprünglich wurde die Serie mit sechs Episoden für Mai 2023 bestellt.Laut der offiziellen Logline dreht sich die Serie "um David Jung (Kim), einen rätselhaften, höchst unberechenbaren ehemaligen US-Geheimagenten, der in Südkorea lebt und dessen Leben aus den Fugen gerät, als ihn die Folgen einer unmöglichen Entscheidung aus seiner Vergangenheit einholen und er sich von Rebecca (Hardesty), einer tödlichen, soziopathischen jungen Agentin, verfolgt sieht, die ihn töten soll".Die Hauptrolle spielt Perabo als Juno, die als "brillante, furchterregende, machiavellistische Frau" beschrieben wird. Früher war sie eine idealistische Anwältin, aber sie ist zu dem Schluss gekommen, dass sie Macht und Geld braucht, um in dieser Welt etwas zu erreichen. Jetzt ist sie die Chefin eines Geheimdienstes und bereit, alles zu tun, um ihre Organisation zu schützen. Sie ist auch eine Mutter mit einer komplizierten Beziehung zu ihrem erwachsenen Sohn, der für ihre Firma arbeitet. Sie ist nicht gefühllos, aber sie betrachtet ihre sanfteren Gefühle als Schwächen und unterdrückt sie oft, wenn sie ihren Zielen im Wege stehen.