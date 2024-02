Megan Stalter steigt bei «Hacks» auf

US-Fernsehen

In der dritten Staffel wird auch Paul W. Downs zum Ensemble-Mitglied.

In Kürze beginnen die Dreharbeiten zur dritten Staffel von, in der Megan Stalter und Paul W. Downs zu festen Mitgliedern der Serie befördert werden. Paul W. Downs spielt Deborahs und Avas Manager Jimmy Lusaque Jr. und Megan Stalter Jimmys Assistentin Kayla Schaeffer. Die beiden sind bereits seit Staffel 1 der Comedyserie Max in der Show zu sehen.Durch die Beförderung wird Downs Rolle vor der Kamera erweitert, während er hinter der Kamera bereits eine wichtige Rolle spielt. Neben seiner Rolle als Co-Creator und Co-Showrunner von «Hacks» ist Downs auch als ausführender Produzent, Autor und Regisseur tätig. Abgesehen von «Hacks» ist er auch für seine Hauptrolle in der Comedy Central-Serie «Broad City» bekannt, wo er ebenfalls hinter den Kulissen als Autor, Regisseur und ausführender Produzent tätig ist.Die offizielle Logline für die 3. Staffel von «Hacks» lautet: "Ein Jahr nach der Trennung ist Deborah Vance (Jean Smart) vom Erfolg ihrer Stand-Up-Show begeistert, während Ava (Hannah Einbinder) zurück in Los Angeles nach neuen Möglichkeiten sucht". Zum Cast der neuen Staffel gehören außerdem Carl Clemons-Hopkins, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Mark Indelicato, Rose Abdoo und Lorenza Izzo. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt es noch keinen Premierentermin für die neue Staffel, sie soll jedoch im Frühjahr 2024 starten.