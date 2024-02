«Màkari 3» fährt 3,99 Millionen Zuschauer ein

International

Die neue Staffel von «Lo Show dei Record» kann bei Canale5 nicht überzeugen. Stattdessen laufen Quizshow und Talentshow im Nachmittagsprogramm besser.

Der Fernsehsender Rai1 erreichte am Sonntag, den 18. Februar 2024, mit dem Drama3,997 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 22,7 Prozent. «Deal or no Deal» heißt bei Rai1 «Affari Tuoi» und ist bereits seit Jahren im Programm. Die neue Staffel wird von Amadeus moderiert, der die jüngste Staffel seit 10. September 2023 präsentiert. 5,218 Millionen Menschen sahen am Vorabend zu und brachten 25 Prozent Marktanteil. Im Vorfeld kamen die Nachrichten um 19.00 Uhr auf 3,301 Millionen Zuschauer und 21,8 Prozent.Im Nachmittagsprogramm sahen 3,417 Millionen Italiener, ehe2,539 Millionen Zuschauer erreichte. Aktuell dauert die Unterhaltungssendung vier Stunden an und erstreckt sich von 14.00 bis 18.00 Uhr. Der Marktanteil sank von 24,7 auf 18,7 Prozent. Die 85-minütige Talkshowerreichte genau zwei Millionen Zuschauer und holte 15,2 Prozent.Die Tiershowging am Nachmittag bei Canale5 auf Sendung und unterhielt 2,498 Millionen Zuschauer und erreichte 17,6 Prozent. Im Anschluss folgte die mehrstündige Talentshow, deren neueste Ausgabe der 23. Staffel live ausgestrahlt wurde. 2,983 Millionen Italiener schauten am Sonntagnachmittag zu. Am Vorabend setzte die private Fernsehstation von Media For Europe auf die Gameshow, das 2,421 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 17,0 Prozent holte. Es folgte die Gameshow, die auf 3,232 Millionen Zuschauer und 19,1 Prozent Marktanteil kam.Die Unterhaltungsshowist ebenfalls seit Jahren auf Sendung. Die Produktion von Canale5 fuhr 3,068 Millionen Fernsehzuschauer ein. In der Primetime setzte die TV-Station auf, die allerdings nicht wirklich gut performte. Nur 2,454 Millionen Menschen schalteten ein. Schon in den Vorwochen unterzeugte die Show der Rekorde nur 2,1 bis 2,4 Millionen Zuschauer. Noch vor einigen Jahren schalteten bis zu sechs Millionen Menschen ein.