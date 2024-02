Sky startet neues IPTV-Angebot

Vermischtes

Im Hinblick auf den Wegfall des Nebenkostenprivilegs hat Sky eine neues Einstiegsprodukt für das Beziehen des Fernsehens aus dem Internet gestartet: Sky TV.

Zum 1. Juli fällt das Nebenkostenprivileg in Deutschland und Mieter erhalten die Freiheit selbst zu entscheiden, wie sie ihren TV-Signal beziehen wollen. Sky Deutschland hat mit „Sky TV“ nun ein Einstiegsangebot präsentiert, das die Zuschauer zum IPTV, also zum internetbasierten digitalen Fernsehen locken soll. Mit Sky TV erhalten die Konsumenten für monatlich zehn Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten Zugang zu den wichtigsten Free-TV-Sendern in HD-Qualität ohne Zusatzkosten, die beliebtesten Apps und Mediatheken an einem Ort, sowie Live-Sport-Berichterstattung mit Sky Sport News inklusive Bundesliga Highlights.Sky TV lässt sich zudem mit den Content-Paketen des Pay-TV-Senders verbinden, wie Sky Bundesliga, Sky Sport oder Sky Cinema erweitern. Für insgesamt 15 Euro (bei einem Einjahresvertrag, die monatlich kündbare Version kostet 22,50 Euro) erhalten Kunden, die sich neben Sky TV auch für Entertainment Plus entscheiden, Zugriff auf Entertainment-Inhalte von Sky und Netflix sowie alle weiteren Vorzüge von Sky TV. Zudem erhalten die Konsumenten eine smarte Sprachfernbedienung, die die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv macht.„Sky ist das Tor in eine fantastische Entertainment-Welt mit den besten Fiction- und Sportinhalten und für jeden Geschmack bieten wir das passende Angebot. So haben wir jetzt mit Sky TV ein Einstiegsangebot ins Leben gerufen, um Menschen anzusprechen, die ohne Zusatzkosten die beliebtesten Free-TV Sender in bester HD Qualität genießen und auf einfachem Wege die besondere Welt von Sky kennenlernen wollen. Wir liefern damit eine spannende Option für alle Haushalte, die mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs eine starke Alternative suchen“, erklärt Wolfram Wildhagen, Senior Vice President Sky Commercial & Consumer bei Sky Deutschland.