Red Bull TV erweitert Zattoo-Portfolio

In Deutschland und Österreich ist der Sender in deutscher Sprache verfügbar, in der Schweiz in englischer Sprache.

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo nimmt ab sofort den Nischensender Red Bull TV in Deutschland und Österreich ins Programm. Auch in der Schweiz ist das Angebot abrufbar, dabei handelt es sich aber um die englischsprachige Version des Senders. Das Angebot wurde als FAST-Channel gestartet, ist also aufgrund seiner Werbefinanzierung kostenlos abrufbar.Die Inhalte werden in HD-Qualität gezeigt und können auf Wunsch jederzeit pausiert, von vorne gestartet oder bis zu 7 Tage rückwirkend angeschaut werden. Nutzerinnen und Nutzer haben zudem die Möglichkeit, den Sender als Favoriten in ihre persönliche Liste aufzunehmen. Zum Auftakt hat Red Bull TV einige Programmhighlights angekündigt.Am Samstag, 24. Februar, gibt es denzu sehen, bei „das Beste aus der Welt des Wintersports“ versprochen wird. An jenem Tag sind Filme über Skirennläufer Dominik Paris sowie Trial- und Mountainbiker Fabio Wibmer zu sehen, die beide die legendäre „Streif“ in Kitzbühel auf unterschiedliche Arten bezwungen haben. Zudem gibt es ein Porträt von Andi Wellinger, der sich zurück in die Skisprung-Elite gekämpft hat. Einen Tag später präsentiert der Senderim Re-Live, das anspruchsvollste Downhill-Mountainbike-Rennen der Welt im Maydena Bike Park in Tasmanien, Australien. Am 26. Februar und 3. März kommt es zu demund ebenfalls am ersten Sonntag im März ist das Downhill-MTB-Rennenaus Chile live im Programm.