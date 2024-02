HGTV bringt «Down Home Fab» zurück

US-Fernsehen

Chelsea und Cole DeBoer aus South Dakota sind ab Ende März wieder zu sehen.

Die zweite Staffel der HGTV-Seriemit Chelsea und Cole DeBoer aus South Dakota hat am Donnerstag, 21. März, Premiere auf HGTV. Das Renovierungsduo setzt in der zweiten Staffel der HGTV-Serie auf den Erfolg ihres wachsenden Renovierungsgeschäfts. Die acht einstündigen Episoden werden die DeBoers dabei begleiten, wie sie ihr Haus in Sioux Falls, South Dakota, mit größeren Bauten und kühneren Designs auf die nächste Stufe heben.Während der gesamten Staffel arbeiten Cole, der Projektmanager und Tausendsassa, und Chelsea, die Designerin, zusammen, um neue Kunden und Bauprojekte zu jonglieren, während sie gleichzeitig ihre vier Kinder auf einer malerischen Farm im Mittleren Westen großziehen.In der ersten Folge lernen die DeBoers einen Witwer kennen, der sich darauf verlässt, dass sie das Haus seiner Familie in einen warmen und frischen Raum verwandeln, in dem seine drei kleinen Kinder aufwachsen können, nachdem ihre Mutter kürzlich an Krebs gestorben ist. Cole und Chelsea werden das gesamte Hauptgeschoss im rustikalen Industrie-Stil umgestalten und dabei die Erinnerungen an seine verstorbene Frau in Ehren halten. Damit sich die Kinder wie zu Hause fühlen, werden sie einen neu gestalteten Spielbereich und thematisch gestaltete Schlafzimmer einrichten, die Spaß und Gemütlichkeit ausstrahlen sollen.