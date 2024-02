ZDF lädt zum «Millionenraub»

TV-News

Der neue Fernsehfilm läuft am 8. April 2024 bei der Mainzer Fernsehstation.

Am Montag, den 8. April 2024, strahlt das ZDF den Fernsehfilmaus. Das Ensemble-Drama ist mit Inaam Al Battat, Karim Ben Mansur, Sabrina Amali, Anica Dobra, Slavko Popadic, Anja Kling, Sina Tkotsch, Murathan Muslu, Lasse Myhr und Raymond Tarabay besetzt. Network Movie Film- und Fernsehproduktion hat den Spielfilm von Lars Becker verfilmt, der auch Regie führte.Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter, bei dem 8 Millionen Euro geraubt wurden, ist der angeblich überfallene Fahrer Omar Abdallah plötzlich verschwunden. Nachdem er den Fahndern in Brasilien ins Netz gegangen ist, wandert er in Hamburg in den Knast. Dort bekommt Omar sehr viel Besuch: Seine Freundin Chantal, seine Noch-Ehefrau Malaika, seine Mutter Haifa, seine Anwältin Alice König und die Polizei – alle wollen wissen, was aus der Beute geworden ist, denn bei Omars Verhaftung wurden von dem geraubten Geld nur 200.000 Euro sichergestellt.Mit jedem Besuch erweitert und verändert sich das Bild dessen, was damals geschah. Omar kann das Ding auf keinen Fall selbst durchgezogen haben. Aber mehr als das Wie, treibt die Familie und sogenannten Freunde die Frage nach dem Wo zu immer drastischeren Mitteln. Das Problem: Der Einzige, der weiß, wo das Geld versteckt ist, genießt und schweigt. Und so entwickeln sich Pläne, Verabredungen und große Träume. Die Jagd nach dem Geld ist eröffnet, und wie es scheint, ist jedes Mittel recht.„Die Grundidee war, ein Thriller-Drama zu erzählen, in dem nicht eine kriminelle Männergesellschaft im Clan- und Gangstermilieu im Mittelpunkt steht, sondern vier Frauen“, sagt Autor und Regisseur Lars Becker. „Nach einem Millionenraub geht es weniger um klassische Polizeiarbeit, sondern um die Konflikte der Mütter und Frauen der beiden Gangster, die allesamt von Alter, Herkunft, Hautfarbe und Konfession unterschiedlich sind, was aber in der Story völlig irrelevant ist. So sind zwei Hauptrollen mit den sechzigjährigen Frauen Inaam Al Battat und Anica Dobra besetzt, die eine Irakerin, die andere Serbin, die eine Wäscherei führen und sich mit ihren Schwiegertöchtern den Millionenraub unter den Nagel reißen. Das geschieht mit unkonventionellen Methoden, Witz und Charme, auch wenn nicht alle Wege in dieselbe Richtung führen.“