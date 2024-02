«Rütters Team» bringt VOX den zweiten Platz

Quotennews

Es ist bekannt, dass VOX mit dem Tier-Vorabend am Samstag Erfolg hat. Dennoch kann man sich bei der roten Kugel bei diesen Zahlen auf die Schultern klopfen.

Es ist und bleibt und Phänomen. Der Vorabend an Samstagen bei VOX . Durchprogrammiert mit Tier-Formaten und besten Reichweiten. Doch nimmt bereits vorher der Erfolgszug das richtige Gleis. Mit dem Rerun der «Shopping Queen»-Folgen der Woche steigert sich VOX von verhaltenen 0,20 Millionen Zuschauern auf überzeugende 0,51 Millionen. Die Zielgruppe wächst im Zeitraum von 12 Uhr bis 16 Uhr auf 0,15 Millionen Umworbene. Dann übernimmt, das 2008 gestartete Format sichert sich kurzerhand 0,67 Millionen Zuschauer und gute 4,7 Prozent am gesamten TV-Markt. Die Zielgruppe wächst marginal auf 0,16 Millionen Werberelevante und damit 6,2 Prozent.Bereits einen ordentlichen Sprung gibt es mit, das es bei VOX bereits seit 2001 gibt. Stolze 0,93 Millionen Zuschauer kratzen ab 18 Uhr bereits an der Million-Marke, der Marktanteil kommt auf 5,5 Prozent. Auch die Zielgruppe ist nun voll da, 0,28 Millionen Umworbene sorgen für starke 9,5 Prozent. Ab 19 Uhr übernimmt erneut Martin Rütter. Mit seiner im Vergleich neuen Show,gibt es seit 2020, schraubt der Tier-Experte die Reichweite auf exzellente 1,15 Millionen Zuschauer hoch.Für den Kontext: Abgesehen von RTL-Formaten ist das die beste Reichweite eines privaten Programms am gesamten gestrigen Sendetag. Mit 0,31 Millionen Werberelevanten steigert sich die Zuschauerschaft im Alter von 14 bis 49 nochmals etwas, hier geht jedoch der Marktanteil leicht auf 7,5 Prozent zurück.