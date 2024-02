«Willkommen bei den Reimanns» verliert an Boden

Quotennews

Konny und Manu sind wieder da! Kabel Eins bringt «Willkommen bei den Reimanns» in der dritten Staffel zurück in die Sonntags-Primetime.

Der wohl berühmteste deutsche Auswanderer, Konny Reimann, ist seit nun zwei Wochen zurück im Kabel Eins-Programm. Na gut, wirklich lange wargar nicht weg. Erst am 17. Dezember 2023 lief die zuvor letzte Folge der zweiten Staffel, da war noch immer die Zulassung für den Traum-Bus des Pärchens nicht da, es gab einen kurzen Shopping-Trip nach Deutschland und dann klingelte das Telefon. War die Zulassung für den Bus da? Konnte es endlich Richtung Hawaii losgehen? Dramatischer kann man wohl kaum in eine kurze Staffel-Pause gehen. Aus TV-Sicht lief es zuletzt ebenfalls rund, zwei Folgen der letzten Runde holten über eine Million Zuschauer ab, die letzten zwei Episoden lagen mit 0,90 und 0,90 Millionen knapp unter der Meilenstein-Marke.Knappe zwei Monate musste sich das Kabel Eins-Publikum gedulden und das Warten sollte sich gelohnt haben. Bereits die erste neue Folge am vorangegangenen Sonntag holte gute 0,93 Millionen Zuschauer ab und steigerte so das Interesse leicht. Dieser Trend sollte gestern jedoch rapide abbrechen. Kabel Eins holt in der Sonntags-Primetime lediglich 0,83 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil sinkt damit von 3,2 auf 2,9 Prozent. Die Zielgruppe schrumpft von zuvor 0,43 Millionen Umworbenen auf 0,30 Millionen. Prozentual ist das ein Minus von 1,5 Prozent, es geht von 6,0 auf 4,5 Prozent runter.Im Anschluss kanndas Ergebnis nicht wirklich beschönigen. Die Gesamtreichweite fällt auf 0,44 Millionen Zuschauer, immerhin steigt der Marktanteil damit ab 22:20 Uhr auf 3,1 Prozent. Die Zielgruppe fällt auf 0,14 Millionen Werberelevante zurück, hier sinkt der Marktanteil auf 5,6 Prozent.