«Schlag den Besten» startet überzeugend

Quotennews

Das nächste Unterföhring-Format ist in Köln angekommen. «Schlag den Besten» startet nach etwas mehr als einem Jahr Pause bei RTL - mit Erfolg!

So verlief der Start vonbei RTL: Das Konzept ist und war bekannt, elf Promis streiten sich um 100.000 Euro, es gibt kleine Spiele, mal für den Kopf, mal für den Körper. Wer war dabei? Calvin Kleinen, Elena Miras, Paul Jahnke, Hilde Gerg, sprich, das Who-Is-Who des RTL-Reality-Kosmos. Elton moderierte das Ganze, Frank Buschmann kommentierte. Kurz zurück zu ProSieben: die letzte Ausstrahlung «Schlag den Besten» sollte beim Unterföhring-Sender 1,08 Millionen Zuschauer anziehen, mit 0,44 Millionen Umworbenen war man mit 8,1 Prozent recht erfolgreich in der Zielgruppe.14 Monate später, am gestrigen Samstag, stellt RTL diese Zahlen deutlich in den Schatten. Insgesamt verfolgten 2,08 Millionen Zuschauer den ersten Abend des einstigen Raab-Formats, damit ergibt sich ein starker Marktanteil von 9,5 Prozent. Zudem holt sich RTL damit die beste Reichweite des Tages, mit Blick auf alle privaten Formate. Die Zielgruppe kann sich über übezeugende 0,74 Millionen Umworbene freuen, hier holt sich RTL den zweiten Platz in der Reichweiten-Tabelle aller Sender, knapp hier der «Tagesschau», die 1,01 Millionen junge Zuschauer abholte.Und wie lief der erste «Schlag den Besten»-Abend inhaltlich? Elena Miras verletzte sich und schied frühzeitig aus, Calvin Kleinen blamierte sich bei Blamieren oder Kassieren, später sollte er noch im Käfigfußball gegen Ur-Bachelor Jahnke verlieren. Am Ende gewinnt René Casselly das Ganze. Zu Buche steht ein erfolgreicher erster Abend mit «Schlag den Star», spannend wird die Zukunft der Show.