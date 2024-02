Dreharbeiten für Joyn-Serie «Der Upir» gestartet

TV-News

In den Hauptrollen der Comedy-Vampir-Serie spielen Fahri Yardim und Rocko Schamoni.

Die Produktionsfirma UFA Fiction hat bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten der vor rund drei Wochen angekündigten Joyn-Eigenproduktion(Arbeitstitel) gestartet sind. Gedreht wird die Vampir-Comedy-Serie in Berlin. Regie führt Peter Meister, der auch für die Idee und das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Als Produzentin fungiert Katharina Possert. Für UFA Fiction ist es das erste Projekt, das man für den ProSiebenSat.1-Streamingdienst umsetzt.Die Hauptrollen übernehmen Fahri Yardım als Berliner Hipster Eddie und Indie-Allroundkünstler Rocko Schamoni, der in die Rolle des aus dem 19. Jahrhundert stammenden Vampirs Igor schlüpft. Eddie erlebt in 30 Tagen die Verwandlung von Mensch zu Vampir, wobei er an dessen Ende entscheidet, ob er tatsächlich Vampir bleiben wird.„Bei «Der Upir» geht es um nichts Geringeres als um Leben und Tod, allerdings saugt jede Kühlschranktür stärker als unsere zwei saftlosen Chaos-Vampire, wenn sie gemeinsam durch ihren Alltag eiern“, erklärt Produzentin Katharina Possert. „Für unsere erste Zusammenarbeit mit Joyn haben wir mit Fahri Yardım, Rocko Schamoni und «Upir»-Erfinder Peter Meister ein umwerfend-talentiertes und rasend-komisches Kreativ-Trio im Einsatz. Wir können uns auf Deutschlands erste Vampir-Comedy freuen!“Thomas Münzner, Vice President Content von Joyn, fügt an: „Comedy gehört zu Joyn wie der Biss zum Vampir: Die Kult-Serie «jerks.» ist dabei nur ein Beispiel – aber eines, an dessen sensationellem Erfolg wir uns orientieren. In Zukunft werden wir noch stärker in dieses Genre investieren und mit Serien wie «Der Upir» für Humor-Nachschub sorgen, der manchmal auch wehtun darf.“