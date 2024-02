ZDF zeigt zweite «Dr. Nice»-Staffel im Mai und bestätigt dritte Runde

TV-News

Schon im April ist die erste Folge der vierteiligen zweiten Staffel in der ZDFmediathek online abrufbar. Eine dritte Runde ist bereits in Planung.

Dass das ZDF die Dosis der „Herzkino“-Reiheim Vergleich zum Vorjahr von zwei auf vier Episoden verdoppeln würde, ist längst bekannt. Nun bestätigte der Mainzer Sender auch den Start der neuen Folgen, in denen Patrick Kalupa in der Titelrolle des genialen Arztes mit dem kantigen Charakter zu sehen sein wird. Los geht die zweite Staffel am Sonntag, 5. Mai, um 20:15 Uhr. Eine Woche zuvor, 28. April, erscheint der 90-Minüter in der ZDFmediathek.Vor der Kamera standen in den letzten Monaten Patrick Kalupa als titelgebender Arzt Moritz Neiss sowie Josefine Preuß, Maximilian Grill, Maj Borchardt, Brigitte Zeh, Bruno F. Apitz, Idil Üner, Hendrik von Bültzingslöwen, Hedi Kriegeskotte, Teresa Rizos, Anja Antonowicz, Benjamin Kramme, Claudia Rieschel und Michele Oliveri. Die Regie für Film drei, vier und fünf verantwortete Thosten M. Schmidt, Christian Theede übernahm die Inszenierung des sechsten Films. Das Autoren-Duo Simon X. Rost und Elke Rössler lieferten die Drehbücher. Produzent ist Stefan Raiser (Dreamtool Entertainment), Sibylle Illner die Producerin und Thorsten Ritsch der verantwortliche ZDF-Redakteur.Die ersten beiden «Dr. Nice»-Filme liefen im April 2023 und waren auf Anhieb ein Erfolg für das ZDF . Den ersten Streifen verfolgten 5,28 Millionen Zuschauer, der zweite steigerte die Reichweite auf 5,38 Millionen, sodass sich der Marktanteil von 17,4 auf 18,0 Prozent erhöhte. Auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren bewegte man sich mit 6,6 und 7,6 Prozent auf einem soliden Niveau. Derweil hat das ZDF auch bestätigt, dass man noch vor der Ausstrahlung der zweiten Runde mit einer dritten Staffel plant. Diese soll ab April produziert werden und gleich sechs Filme umfassen.