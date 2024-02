«Outlander»-Prequel fügt vier Schauspieler hinzu

US-Fernsehen

Die neuen Gesichter werden frühere Versionen verkörpern.

Das Casting für die «Outlander»-Prequel-Serie ist im vollen Gange. Die Produzenten haben fürRory Alexander («Inland», «Pistol»), Sam Retford («Hoard», «Ackley Bridge»), Séamus McLean Ross («Rebus», «Payback») und Conor MacNeill («The Tourist», «Industry») zu seiner Besetzung hinzugefügt.Alexander wird den jungen Murtagh Fitzgibbons Fraser spielen, der ursprünglich von Duncan LaCroix gespielt wurde. Retford wird Dougal MacKenzie spielen, der ursprünglich von Graham McTavish verkörpert wurde. McLean Ross wird die Rolle des Colum MacKenzie übernehmen, der ursprünglich von Gary Lewis gespielt wurde. Und MacNeill wird Ned Gowan spielen, der zuerst von Bill Paterson gespielt wurde."Wir sind begeistert, dass wir unsere Besetzung der ersten Staffel um einige bekannte Charaktere aus dem «Outlander»-Universum erweitern können. Wir freuen uns sehr, Rory, Sam, Séamus und Conor im MacKenzie- und Fraser-Clan willkommen zu heißen und die jungen Reisen dieser bei den Fans beliebten Charaktere zu erkunden", so Matthew B. Roberts, Showrunner und Executive Producer von «Outlander": Blood of My Blood».