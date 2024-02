Dermot Mulroney und Evan Jonigkeit kommen zu «Hunting Wives»

US-Fernsehen

Die neue Serie ist bereits mit Malin Åkerman und Brittany Snow besetzt worden.

STARZ hat bestätigt, dass Dermot Mulroney («Anyone But You») und Evan Jonigkeit («Sweetbitter») neben den bereits angekündigten Co-Hauptdarstellern Malin Åkerman und Brittany Snow zu den Hauptdarstellern der kommenden Dramaseriegehören werden. STARZ hat acht Episoden des fesselnden, spannenden Thrillers bestellt, dessen Produktion in diesem Frühjahr in Charlotte, North Carolina, beginnen wird.Mulroney wird Jed Banks spielen, einen Ölmann in fünfter Generation, Alpha-Millionär und Ehemann von Trophäenfrau Margo (Malin Åkerman). Vor allem aber ist er ein Frauenheld, der nichts mehr liebt, als Gaststars in sein Ehebett zu holen. Und obwohl er darüber nachdenkt, für das Amt des Gouverneurs von Texas zu kandidieren, ist er fest entschlossen, sich nicht vom öffentlichen Dienst von ihrem Vergnügen abhalten zu lassen.Jonigkeit wird Graham O'Neil spielen, Sophies (Brittany Snow) sicheren, soliden und etwas ahnungslosen Ehemann. Er liebt seine Frau, weiß aber nicht, wie er mit ihrem emotionalen Ballast umgehen soll. Er glaubt, dass der Umzug nach Texas Sophie helfen wird, und er ermutigt sie, sich mit Margo einzulassen - aber er hat keine Ahnung, welche Büchse der Pandora damit geöffnet wird.«The Hunting Wives» basiert auf dem Roman von May Cobb, der die Geschichte von Sophie und ihrer Familie erzählt, die von der Ostküste in den tiefen Osten von Texas ziehen, wo sie dem unwiderstehlichen Charme der Gesellschaftsdame Margo Bank erliegt - und feststellt, dass ihr Leben von Besessenheit, Verführung und Mord beherrscht wird.«The Hunting Wives» wird von Rebecca Cutter («Hightown») produziert, die auch das Drehbuch schreiben und als Showrunner fungieren wird, sowie von Erwin Stoff («The Serpent Queen») für 3 Arts Entertainment und Cobb. Die Serie wird von Lionsgate Television und 3 Arts Entertainment produziert.