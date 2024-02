Pauline Afaja wird festes «GZSZ»-Castmitglied

TV-News

Die aus «Germany’s Next Topmodel» bekannte Darstellerin wird ab sofort als Flora Kästner vor der Kamera stehen.

Die RTL-Soapbekommt eine neue Darstellerin, die manch einem Zuschauer bekannt vorkommen dürfte. Pauline Afaja gehört ab sofort fest zum Cast und spielt die Rolle der Flora „Flor“ Kästner, die als „taff, herzlich und souverän“ beschrieben wird. Figur ist eine junge Unternehmerin mit einer faszinierenden Vergangenheit und sie hatte bereits vor dem schrecklichen Unfall von Jonas, der ihn querschnittsgelähmt zurückließ, Kontakt zu ihm.„Die erste Begegnung mit der Rolle ‚Jonas‘ wurde vor einigen Monaten zunächst zu einem lustigen Moment“, erklärt Afaja, die einst über einen Aufruf bei «Wetten, dass…?» für «Germany’s Next Topmodel» gecastet wurde. „Bevor er nämlich auf Flo traf, dachte er, sie sei ein Mann. Jonas hatte sich über ihre Unpünktlichkeit beschwert und hat alle Klischees, die man so auf männliches Sicherheitspersonal haben kann, auf sie projiziert. Also angeblich stumpf und prollig. Dann kommt Flora, und er ist so geflasht von ihr, dass es ihm fast die Sprache verschlägt. Mit 25 Jahren hat sie bereits ihre eigene Sicherheitsfirma und trägt viel Verantwortung. Flo ist direkt in ihrer Kommunikation und trägt ihre Päckchen aus der Vergangenheit souverän. Gleichzeitig ist ihre Warmherzigkeit und Offenheit fast immer zu spüren.“Persönliche Gemeinsamkeiten zwischen ihr und ihrer Rolle sieht Afaja vor allem in der Grundgelassenheit im Alltag. „Zwar war ich keine ehemalige Profiboxerin wie sie, aber ich habe auch vor etwa fünf Jahren regelmäßig geboxt. Und zwar in der altbekannten ‚Ritze‘ in Hamburg, bei der auch die Klitschko-Brüder und andere Boxprofis trainiert haben. Flora ist mehr eine ‚Fragestellerin‘, als dass sie gerne selbst von sich erzählt. Mich verletzlich zu zeigen, fällt mir also in gewissen Punkten auch schwer“, so die Schauspielerin.