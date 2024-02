Prime Video bestellt «El Gato»

International

In dieser zweisprachigen Dramaserie wird Boneta Frank Guerrero spielen.

Prime Video hat die Serie(Arbeitstitel) bestellt, die auf der Comicserie „El Gato Negro“ von Richard Dominguez basiert und in der Hauptrolle Diego Boneta («Luis Miguel: The Series») zeigt. In dieser zweisprachigen Dramaserie wird Boneta Frank Guerrero spielen, das schwarze Schaf seiner Familie, das sich im Zentrum einer riesigen Verschwörung wiederfindet, als er herausfindet, dass sein Vater in den 70er Jahren ein Selbstjustizler, "El Gato", war. Die Serie wurde von Eric Carrasco («Foundation») entwickelt, der zusammen mit den Co-Showrunnern Turi Meyer & Alfredo Septién («Stargirl») die Serie präsentieren und produzieren wird. Die Produktion wird voraussichtlich in diesem Frühjahr in Mexiko beginnen.El Gato folgt Frank, der nach dem Tod seines Vaters nach Mexiko zurückkehrt und sich in einem Nest von Vipern wiederfindet - seiner entfremdeten Familie, die um die Kontrolle über das Geschäftsimperium seines Vaters wetteifert. Franks Trauer wird jedoch unterbrochen, als er erfährt, dass sein einziges Erbe, ein scheinbar wertloses Stück Land an der Grenze, auf dem Versteck eines berühmten kostümierten Selbstjustizlers liegt. Sein Vater war "El Gato". Jetzt steht Frank im Fadenkreuz. Um zu überleben, muss er Jahrzehnte alte Rätsel lösen und die Wahrheit über die Verbindungen seines Vaters zu einem modernen Terroranschlag herausfinden."Dies ist ein Pulp-Thriller", sagt Carrasco. "Es ist ein Familiendrama, es ist alles, was ich an Spionen, Masken und geheimen Identitäten liebe. Viele von uns in diesem Team - Diego, Andrew Mittman, Steve Stark, Carla Gonzalez Vargas und ich - arbeiten schon lange daran, und es ist ein echter Nervenkitzel, die Serie endlich mit MGM Television und Prime Video zu produzieren.""«El Gato» mit Zuschauern auf der ganzen Welt zu teilen, ist ein wahr gewordener Traum", sagt Boneta. "Das ist eine Leidenschaft von mir, seit ich mit Three Amigos angefangen habe. Eric Carrasco und das gesamte Team haben eine Figur und ein Universum erschaffen, das das Superhelden-Genre ehrt und sich dennoch völlig episch und originell anfühlt. Es ist eine absolute Ehre, Frank zu spielen und mit meinen großartigen Partnern bei Amazon, MGM und allen anderen Produzenten an dieser epischen Geschichte zu arbeiten. Macht euch bereit für einen wilden Ritt."